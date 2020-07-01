Экологический мониторинг последствий ЧС в Норильске будут вести федеральные надзорные органы и правительство края

Под руководством губернатора Александра Усса состоялось заседание Совета безопасности Красноярского края, сообщается на официальном краевом портале. Главной темой стало обсуждение ликвидации последствий ЧС в Норильске, после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3.



С промежуточными отчётами о работе комиссии по выявлению причин аварии на ТЭЦ-3, соблюдении компанией АО «НТЭК» природоохранного законодательства и ведении мониторинга за состоянием окружающей среды в зоне разлива выступили руководители краевого Росприроднадзора, МЧС и Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Свою точку зрения на ситуацию также высказали краевые экологи.



Сейчас на месте разлива нефтепродуктов работают спасатели. Как отметил начальник главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, вывезено и складировано 162 тысячи тонн загрязнённого грунта, собрано 33 тысячи кубометров топливно-водяной смеси. Заполнено 117 ёмкостей для временного хранения топливно-водяной смеси общим объемом 28 тысяч кубических метров. Помимо этого, сейчас специалисты устанавливают дополнительные сорбирующие боны. Сорбентами обработано более 123 км береговой линии.



По данным, которые озвучил первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, на сегодня собрано более 90% разлитого топлива. Однако все эти данные будут перепроверяться. Экологический мониторинг ведут федеральные контролирующие органы и правительство края с привлечением экологов.



Как отметил глава региона, члены правительства в ближайшее время должны дать свою оценку плана реабилитационных работ, проводимых компанией, в том числе, опираясь на мнения учёных, которые детально знают ситуацию в этом районе. Помимо того, специалисты подготовят комплексную оценку экологической ситуации в Норильском промышленном районе в целом. При этом Александр Усс акцентировал внимание на том, что органы власти и компания должны работать сообща.

«Пора понять, что безответственное отношение к окружающей среде, особенно в Арктической зоне, уходит в прошлое. Подходы к ликвидации последствий аварии на Таймыре должны стать поворотным пунктом, который демонстрирует другое, по-настоящему цивилизованное отношение бизнеса к работе с природными ресурсами», - заявил глава региона.

Добавим, что пока на территории Норильска и Таймыра сохраняется режим ЧС федерального уровня. По оценкам МЧС, он может быть снят после перекачки топлива из реки.