Енисейское пароходство получило две первые баржи, построенные на Самусьском строительно-судоремонтном заводе

Предварительно баржи «БПМ-2501» и «БПМ-2502» прошли технические испытания, а теперь они испытаны в естественных условиях – и в морских, и в речных. Баржи прошли путь длиной 4,4 тыс. км, из них порядка 1,7 тыс. км – в районах морского и прибрежного плавания.

Суда класса «М-СП» (морской смешанного плавания) шли в своём классе и в своём сезоне, поэтому разрабатывать проект перегона и предпринимать какие-то меры для их дополнительной защиты не понадобилось.

«Эти баржи отличаются от эксплуатируемых нами на Енисее тем, что класс у них повышенный. Это максимальный класс «М-СП», который существует у российского классификационного общества на реке. Баржи построены специально для перевозок в северных районах, с большой высотой волны и сильными ветрами, они приспособлены к работе в битом льду толщиной до 30 см. Это достаточно крепкие, мощные и современные суда», — отметил Александр Хлебнов, главный инженер Енисейского речного пароходства (ЕРП).

Представители ЕРП совместно со сдающей стороной проверили исправность якорей, швартовых, электропроводки, убедились в целостности корпуса, после чего подписали акт сдачи-приемки. Теперь буксирный теплоход отведёт суда на зимний отстой в Подтёсовскую РЭБ флота Енисейского пароходства, к которой баржи будут приписаны.

Всего контрактом стоимостью около 2 млрд рублей предусмотрена постройка десяти барж: двух в этом году и по четыре – в 2023-м и 2024-м. Однако Самусьский судостроительно-судоремонтный завод работает с опережением графика и намерен в этом году сдать сразу три судна. Уже завершены работы по сборке корпуса третьей баржи, ведётся монтаж судовых систем и подготовка к покраске. Завод планирует завершить строительство к концу сентября.

Баржи предназначены для работы в низовьях Енисея и в Енисейском заливе, а в течение мая-июня, пока залив покрыт льдом, будут эксплуатироваться в среднем течении Енисея. Для того чтобы суда можно было использовать и в морских, и в речных условиях, в типовой проект барж (RDB 66.68 М) внесены корректировки. Уменьшение габаритов и веса баржи при сохранении её грузоподъёмности позволит также снизить расход топлива при буксировке судна. Длина баржи — 92 метра, доковый вес — 700 тонн, грузоподъёмность в речных условиях — 3000 тонн, в морских — 2500 тонн.

Потребность в новых судах у Енисейского пароходства возникла в связи с ростом грузопотока, обусловленного стартом крупных инвестпроектов: «Серной программы» «Норникеля», программы реновации Норильска и других масштабных проектов, реализуемых на севере Красноярского края.