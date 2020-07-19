Енисейское речное пароходство доставляет грузы для Норильского промышленного района.

В нынешнюю навигацию для производственных нужд «Норникеля» речники планируют доставить более 1,85 миллиона тонн грузов. Основным направлением работы станет перевозка песка Червинского месторождения в объёме 1,5 миллиона тонн. Также суда пароходства доставят на Север шпал и пиломатериалы, клинкер, кокс, антрацит и т.д.

В июле и августе из посёлка Стрелка в Дудинку отправятся два плотокаравана, которые доставят 50 тысяч кубометров круглого леса.

По заявкам «Таймырской топливной компании» флот Енисейского речного пароходства перевезёт 157 тыс. тонн нефтеналива. Для «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» запланирован объём грузоперевозок в размере 68 тыс. тонн. Объём грузов от других коммерческих организаций ориентировочно составит около 150 тыс. тонн. Также в соответствии с муниципальными контрактами речники обеспечат топливно–энергетическими ресурсами населённые пункты Таймырского Долгано–Ненецкого района.

На перевозках по линии Красноярск — Дудинка флот и экипажи будут работать до поздней осени.