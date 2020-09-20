Енисейское речное пароходство модернизирует свой флот

Это необходимо для того, чтобы расширить возможности участия в проектах, которые реализуются в районах Крайнего Севера. Сейчас в Красноярском судоремонтном центре переоборудуют теплоход «Капитан Марусев» в высший класс речных судов.

Напомним, изначально теплоход назывался «ОТА–968». Он построен на Пермском судостроительном заводе «Кама» в 1979 году. В 2016–м ему присвоено имя знаменитого енисейского речника, Героя Социалистического Труда Ивана Марусева. Теплоход «Капитан Марусев» многие годы работал на рейде Дудинского морского порта, выполнял рейсы со срочными грузами в Усть–Порт и Байкаловск.

Модернизация судна необходима для возможности плавания в Енисейском заливе ниже северной оконечности Бреховских островов — до Диксона.

На судне автоматизируют буксирную лебёдку, установят спасательный плот, оснастят весь экипаж гидрокостюмами, установят систему переработки отходов, позволяющую значительно увеличить автономность плавания. На теплоходе уже смонтирована система спутниковой связи Iridium и другая сопутствующая аппаратура.

Сейчас на судне выполнено уже около 75% работ. Зимой оно будет освидетельствовано Российским речным регистром.