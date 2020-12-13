Енисейское речное пароходство приступило к подготовке флота к навигации 2021 года

Дочернее предприятие «Норникеля» планирует в межнавигационный период отремонтировать более 400 судов, на это потребуется около 400 миллионов рублей.

Основные работы пройдут на трёх крупнейших ремонтных площадках флота: в Красноярском судоремонтном центре, на Подтёсовской и Ермолаевской ремонтно–эксплуатационных базах.

Большую часть флота ждёт текущий ремонт, часть судов подлежат более затратному среднему ремонту. Основными направлениями работ станут установка двигателей, дизель–генераторов, котлов «Китурами» на судах, ремонт движительно–рулевых комплексов, установка оборудования взамен изношенного, а также восстановительный ремонт барж.

Добавим, что объём перевезённых пароходством грузов в навигацию 2020 года составил более трёх миллионов тонн.