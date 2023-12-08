Енисейское речное пароходство уже начало подготовку к следующей навигации

У пяти теплоходов запланирована замена главных двигателей, ещё четыре судна получат новые дизель-генераторные агрегаты. На девяти единицах флота обновят отопительные котлы, на семи – силовые установки дизель-генераторов.

Кроме того, запланирована модернизация очередных судов для перевода в классы «М-ПР» и «М», капитально-восстановительные ремонты трёх теплоходов и 13 барж.

Два теплохода в этом году встали на «горячую профилактику». Суть метода в том, что после навигации теплоход не разоружается, экипаж не уходит в отпуск, а сразу же приступает к ремонту судна с работающими двигателями.

«В течение месяца экипажи, находясь в режиме навигационной работы, будут производить ремонт судов. Для этого были заранее подготовлены все необходимые запчасти, расходные материалы. «Горячая профилактика» – это эффективное мероприятие, которое позволяет выполнять ремонт судна в более комфортных для экипажа условиях, а значит, максимально качественно и быстро. Надеюсь, это будет перспективный опыт», – отметил исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

В следующем году для пароходства будут построены и отбуксированы четыре новые баржи. В дальнейших планах – заказ ещё одной партии из десяти барж.