Енисейское управление Росрыболовства намерено взыскать штраф с НТЭК за ущерб, нанесённый водным биоресурсам

Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 из резервуара произошли утечка дизельного топлива объёмом более 20 тысяч тонн. Службы моментально приступили к устранению последствий разлива. Однако, как утверждает руководитель Енисейского Управления Росрыболовства Андрей Голонопулос, нефтепродукты дошли до Карского моря.

При оценке размера нанесённого природе вреда ведомство учитывало прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей. Итоговая сумма ущерба составила 58,6 млрд рублей.

Компания «Норникель» в свою очередь намерена оспорить иск, так как эта сумма, по их мнению, необоснованно завышена. В прошлом году по данным учёных Большой норильской экспедиции фактический размер вреда для рек Долдыкан и Амбарная, куда попали нефтепродукты, составил около 1,94 млн рублей.

Напомним, ранее НТЭК выплатил штраф Росприроднадзору за ущерб, нанесённый окружающей среде. Сумма взыскания составила 146 млрд рублей, которую компания выплатила в полном объёме 3 марта.