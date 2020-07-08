Ещё 13 человек в Норильске заболели коронавирусом

Таковы данные за последние сутки. Теперь диагноз COVID-19 в Норильске подтверждён у 571 человека, ни одного человека за последние сутки не выздоровело. На карантине сегодня находятся 238 горожан: за последние сутки 27 человек взяты на карантин, 19 – сняты. За время ведения статистики, с 30 марта, в городе выполнено 19 656 тестов: плюс 601 за последние сутки.

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, всего на сегодня в регионе зарегистрировано 9 978 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, в том числе 130 – за последние сутки.

Специалисты напоминают телефон круглосуточной горячей линии по противодействию коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53. Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции: 8 (3919) 43-71-57.