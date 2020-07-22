Ещё 14 выпускников в крае написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку за 7 июля. В этот день предмет сдавали 4 тысячи 355 человек, из них 892 выпускника (более 20%) написали экзамен на высокие баллы (более 80), 14 сдававших получили за работу 100 баллов, при этом 67 человек набрали 98 баллов.

Среди стобалльников девять человек из Красноярска, два выпускника из Ачинска. Выпускники Норильска, Идринского и Курагинского районов края также взяли свои 100 баллов, сообщает министерство образования Красноярского края.

С учётом результатов ЕГЭ по русскому языку за 6 июля этот предмет сдали 12 тысяч 307 человек, из них 28 получили высший балл, 2 тысячи 663 человека написали работы на высокие баллы (более 80) и 147 ребят получили по 98 баллов.

Напомним, основная волна ЕГЭ–2020 завершится 25 июля.