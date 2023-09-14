Ещё быстрее и стабильнее: в Норильске скорость мобильного интернета выросла в 10 раз

Норильску добавили скорости в мобильном интернете. В смартфонах и планшетах норильчан сеть МегаФона стала работать быстрее сразу в 10 раз. В юбилейный год инженеры оператора провели масштабную модернизацию сети во всех районах Норильска, включая Талнах, Кайеркан, Оганер. В итоге резкий скачок скорости онлайн-передачи данных смогут оценить более 175 тысяч жителей.

Технические специалисты МегаФона рассказали, что значительно увеличили ёмкость сети по городу. Инженеры расширили транспортный канал связи – его пропускная способность выросла почти в 8 раз. В результате покрытие сети четвёртого поколения в Норильске стало более стабильным и быстрым.

В пресс-службе компании пояснили, что в районе существенно выросла устойчивость телеком-инфраструктуры, и при большой нагрузке на сеть клиенты МегаФона получат надёжное онлайн-соединение. Это значит, что даже в часы пик абоненты могут также на повышенных скоростях смотреть видео онлайн, вести прямые эфиры, отправлять фото или звонить по видеосвязи.

«Наши инженеры обеспечили кратное увеличение скорости передачи данных в северном районе Красноярского края. Проведённая модернизация стала ответом на растущие потребности абонентов – сегодня уже порядка 97% от всего объёма передачи данных в Норильске приходится именно на 4G. Новый потенциал сети LTE позволит норильчанам по максимуму использовать возможности своих смартфонов», — рассказал директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

На практике норильчанам стал доступен мобильный интернет 4G на скорости до 150 Мбит/с. Интересно, что это сразу повлияло и на мобильную активность абонентов. Онлайн-трафик по городу за последний месяц вырос в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года.

Технические специалисты оператора также провели активацию дополнительных частотных диапазонов в сети LTE, обеспечивающих улучшенное проникновение связи внутри зданий. За счёт этого сигнал сети стал лучше работать в жилых домах, производственных помещениях, торговых комплексах, а также в крупных инфраструктурных объектах города, например, в аэропорту Алыкель.

Инженеры МегаФона расширили и возможности технологии VoLTE. Во время такого разговора не прерывается интернет-сессия: абонент может продолжить загрузку файлов. По данным оператора, такие цифровые звонки всё больше набирают популярность в Норильске: к примеру, только в августе жители района проговорили в сети 4G на четверть больше, чем годом ранее.