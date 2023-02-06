Ещё две ледовые переправы открыли на севере Красноярского края

По данным краевого управления МЧС, на минувшей неделе в районе Дудинки через реку Енисей и реку Дудинка были открыты ледовые переправы. Грузоподъёмность автомобилей не должна превышать более 25 тонн.

Спасатели напоминают основные правила безопасности во время передвижения по ледовым переправам.

Во избежание несчастных случаев перед выездом на ледовую переправу необходимо собрать информацию о её состоянии у водителей встречных автомобилей или местных жителей. Информация должна быть достоверной: нельзя полагаться на рассказ приятеля, бывшего на этом месте на прошлой неделе, так как ситуация на льду может измениться в течение дня. Перемещение транспортных средств при плохой видимости осуществлять не рекомендуется.

При движении автомобиля по льду ремни безопасности должны быть отстегнуты. В особо опасных местах необходимо высадить пассажиров, опустить стекла и приоткрыть дверцу. В большинстве случаев автомобиль уходит под лёд не сразу и бывает достаточно нескольких секунд, чтобы покинуть его, главное — быть к этому готовым.

У автомобиля, едущего с меньшей скоростью, больше шансов проломить слабый лед. С другой стороны, при очень большой скорости ограничиваются возможности маневра. Необходимо придерживаться разумной середины. Запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Увидев на льду жерди и доски, знайте: здесь что-то произошло, подъезжать к подозрительному месту на автомобиле не следует.

Если вы оказались под водой в новой герметичной иномарке, вы не сможете открыть дверцы — они будут придавлены водой до тех пор, пока, она не проникнет внутрь и давление внутри машины не сравнится с наружным. Если под вами десятки метров, времени на раздумье не будет — как можно быстрее опускайте стекло и выходите наружу. При этом надо помнить одну очень важную деталь — если вы сделали последний вдох на глубине из воздушной подушки в кабине автомобиля, то при всплытии надо обязательно выдыхать. Если этого не сделать, то расширяющийся воздух может травмировать легкие. Пуховая куртка, которая может на вас оказаться в этот момент, сослужит вам добрую службу — она выполнит роль спасательного жилета. При всплытии ищите вверху светлое пятно и плывите на него, если глубина большая, то машина может спланировать в толще воды в сторону от пролома. Если вы промахнетесь, то, всплыв под поверхность льда, можете ошибиться в выборе направления.

Помните: несоблюдение требований безопасности при пересечении водоемов по льду может привести к неприятным последствиям.