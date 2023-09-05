Ещё три фасада Норильска украсят яркими муралами

Яркие муралы создадут вдохновляющий на творчество вид из окон креативного пространства Агентства развития Норильска (АРН), а также ещё пяти организаций в зданиях, расположенных поблизости.

«Нам посчастливилось познакомиться с одним из самых заметных российских художников – Дмитрием Аске. Он рисует уличные и студийные произведения в собственной оригинальной технике. Его называют одним из идеологов российских художников «уличной волны». Мы ещё присматриваем в городе поверхность для эскиза Дмитрия, но в этом году попросили его помочь сформировать команду из авторов для работы над тремя новыми объектами «АРкТики». В результате получилось привлечь к проекту троих замечательных художников, у каждого из которых тоже есть свой сформированный стиль и художественный почерк», – говорит Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

Эскиз для кирпичного фасада центрального сооружения, созданный Романом Мураткиным, посвящён кино. Идея произведения интересна тем, что кинопроизводство как сектор креативных индустрий включает в себя многие другие отрасли креативной экономики (визуальное искусство, музыка и саунд-дизайн, компьютерная графика и т.д.), развитие которых поддерживает АРН.

Объектами для работ Сергея Акрамова часто становятся растения, в частности, комнатные. Эскиз для нашего города не стал исключением, ведь норильчане любят выращивать дома горшечные цветы и растения, которые будет интересно и неожиданно увидеть на улице.

Эскиз Юрия Аверина, выполненный в виде абстракции, усиливает общий креативный фон, но не перебивает другие работы. При его создании автор опирался на спутниковые снимки города и хотел передать появившееся у него ощущение лабиринта.

Все эскизы выдержаны в одной цветовой гамме для создания общей и гармоничной атмосферы. Полностью закончить свои работы на фасадах художники планируют к середине сентября.

Напомним, Норильская галерея уличных искусств «АРкТика» – это проект Агентства развития Норильска по созданию объектов монументальной живописи, реализуемый при поддержке компании «Норникель». За четыре года для галереи были созданы 12 экспонатов – художественных панно и арт-объектов. Вместе с новыми муралами число арт-фасадов в Норильске увеличится до 15.