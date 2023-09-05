МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ещё три фасада Норильска украсят яркими муралами

Ещё три фасада Норильска украсят яркими муралами

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Ещё три фасада Норильска украсят яркими муралами

Художники уже приступили к оформлению технических сооружений по улице Комсомольской. Авторы - Сергей Акрамов (Екатеринбург), Роман Мураткин (Серпухов), Юрий Аверин (Красноярск).

Ещё три фасада Норильска украсят яркими мураламиЕщё три фасада Норильска украсят яркими мураламиЕщё три фасада Норильска украсят яркими муралами

Яркие муралы создадут вдохновляющий на творчество вид из окон креативного пространства Агентства развития Норильска (АРН), а также ещё пяти организаций в зданиях, расположенных поблизости.

«Нам посчастливилось познакомиться с одним из самых заметных российских художников – Дмитрием Аске. Он рисует уличные и студийные произведения в собственной оригинальной технике. Его называют одним из идеологов российских художников «уличной волны». Мы ещё присматриваем в городе поверхность для эскиза Дмитрия, но в этом году попросили его помочь сформировать команду из авторов для работы над тремя новыми объектами «АРкТики». В результате получилось привлечь к проекту троих замечательных художников, у каждого из которых тоже есть свой сформированный стиль и художественный почерк», – говорит Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

Эскиз для кирпичного фасада центрального сооружения, созданный Романом Мураткиным, посвящён кино. Идея произведения интересна тем, что кинопроизводство как сектор креативных индустрий включает в себя многие другие отрасли креативной экономики (визуальное искусство, музыка и саунд-дизайн, компьютерная графика и т.д.), развитие которых поддерживает АРН.

Объектами для работ Сергея Акрамова часто становятся растения, в частности, комнатные. Эскиз для нашего города не стал исключением, ведь норильчане любят выращивать дома горшечные цветы и растения, которые будет интересно и неожиданно увидеть на улице.

Эскиз Юрия Аверина, выполненный в виде абстракции, усиливает общий креативный фон, но не перебивает другие работы. При его создании автор опирался на спутниковые снимки города и хотел передать появившееся у него ощущение лабиринта.

Все эскизы выдержаны в одной цветовой гамме для создания общей и гармоничной атмосферы. Полностью закончить свои работы на фасадах художники планируют к середине сентября.

Напомним, Норильская галерея уличных искусств «АРкТика» – это проект Агентства развития Норильска по созданию объектов монументальной живописи, реализуемый при поддержке компании «Норникель». За четыре года для галереи были созданы 12 экспонатов – художественных панно и арт-объектов. Вместе с новыми муралами число арт-фасадов в Норильске увеличится до 15.

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
5 сентября в 14:21 430
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