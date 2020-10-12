Есть 10 миллионов

Скважинный фонд ВСНК составляет 139 добывающих горизонтальных скважин, из которых 6 - многозабойные. Достижение 10-миллионного показателя накопленной добычи стало возможным благодаря досрочному вводу в эксплуатацию ряда ключевых объектов месторождения, началу опережающих поставок сырья в нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан», а также применяемым инновационным технологиям. Передовые подходы к разработке месторождения позволяют повысить охват продуктивной залежи и увеличить коэффициент извлечения нефти.

В 2016 году предприятие приступило к опережающим поставкам нефти в систему магистральных нефтепроводов. В 2017 году началась эксплуатация в режиме комплексного опробования «Установки подготовки нефти - 1», что позволило выйти в 2018 году на уровень добычи нефти 2,3 миллиона тонн в год. Также в 2018 году досрочно завершено строительство «Установки подготовки нефти - 2», ввод объекта в эксплуатацию увеличил производственные мощности подготовки нефти на месторождении до 6 миллионов тонн в год.

С начала работ специалисты предприятия проложили на Юрубчено-Тохомском месторождении 100 км дорог, 140 км линий электропередачи, построили и ввели в эксплуатацию более 200 объектов инфраструктуры, среди которых установки подготовки нефти, приёмо-сдаточный пункт, нефтеперекачивающая станция, блочная сепарационная установка, дизельные электростанции, котельные, резервуарный парк на 30 тыс. куб м, база подрядных организаций, вахтовый поселок и общежитие на 2500 мест.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию первоочередные объекты рационального использования попутного нефтяного газа - установку подготовки топливного газа производительностью 312 млн куб м/год, газокомпрессорную станцию, газопровод высокого давления, куст газонагнетательных скважин. Также продолжается строительство электростанций собственных нужд и установки подготовки топливного газа № 2.