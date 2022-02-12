Есть контакт

– Александр Александрович, есть ли уверенность в своих силах и силах команды, руководящей «перезагрузкой» Норильска?

– Есть. Все пять лет, которые я возглавляю горсовет, депутаты совместно с администрацией города вели большую работу по подготовке к обновлению Норильска, прорабатывая планы мероприятий, которые теперь заложены в программу социально–экономического развития территории на ближайшие 15 лет. И сегодня ни у кого нет сомнений в том, что все проекты будут реализованы.

– Состав Заксобрания изменился. Удаётся ли сегодня продвигать инициативы норильских депутатов?

– Я всегда призываю норильчан быть активными на выборах в Госдуму и Заксобрание, голосовать за наших кандидатов, потому что победа наших земляков предопределяет дальнейшую успешную работу по развитию города. Так, на последних выборах норильчане проявили высокую сознательность и отдали голоса кандидатам, которые сегодня поддерживают нашу территорию. И уже несколько наших инициатив активно прорабатываются. Например, решается вопрос о внесении изменений в закон о тишине — с тем, чтобы избежать проволочек при строительстве новых и капитальном ремонте старых зданий, ведь благоприятный для проведения работ период в наших широтах весьма короток. Обсуждаются пути решения проблемы безнадзорных животных и многое другое. И хотя работа городского Совета пятого созыва подходит к завершению, я надеюсь, что наши законодательные инициативы на региональном и федеральном уровнях будут реализованы.

– В последнее время одно из приоритетных направлений работы городских властей — решение кадровых проблем в сфере медицины. Каковы результаты?

– Напомню, что норильское здравоохранение находится в ведении региональных властей, но муниципалитет, тем не менее, не остаётся в стороне. Мы утвердили первую дополнительную меру поддержки иногородних врачей — это возможность объединения средств краевой и муниципальной программ. Благодаря этому доктор, решивший работать в Норильске, сможет получить сразу 3,8 миллиона рублей подъёмных. Также сегодня мы прорабатываем вопрос повышения заработной платы норильским медикам, возможность приватизации полученного в Норильске служебного жилья и так далее. Безусловно, каждая мера социальной поддержки приносит свои плоды. Но тут надо отметить, что в Норильске долгое время не планировалось глобальных изменений, поэтому и норильская молодёжь активно уезжала, и желающих к нам переехать из других регионов было не так много. Сегодня же у города большие перспективы, и в совокупности с мерами соцподдержки это делает Норильск привлекательным для жизни и работы. Будем и дальше двигаться в этом направлении, чтобы как можно больше молодых норильчан после получения профессии в различных вузах страны возвращались в родной город.

– Вы — сторонник жёстких мер в отношении тех, кто засоряет улицы и дворы нашего города...

– Я уверен: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Штрафные санкции должны применяться как в отношении юридических лиц, так и в отношении обычных горожан. В то же время мы подошли к изменению системы работы с бытовыми и крупногабаритными отходами во дворах. Жалоб всё ещё получаем много, потому что сбои в период перемен происходят всегда, но со временем ситуация обязательно улучшится. Сейчас во дворах организуют площадки для сбора ТКО, определяется график вывоза, в рамках реновации Норильска планируется строительство четырёх мусороперерабатывающих заводов. Всё это, безусловно, приведёт к положительному результату.

Также я сторонник жёстких мер и в отношении нерадивых собаководов. Моя позиция такова: на федеральном уровне должны быть введены правила содержания домашних животных, проработана система контроля за соблюдением этих правил, и хозяин должен нести ответственность за нарушение требований закона.

– На первой сессии этого года было решено оплачивать проезд в Красноярск с целью получения лучевой терапии онкобольным норильчанам и их сопровождающим. Расскажите подробнее об этом нововведении.

– В оганерской больнице закрылось радиологическое отделение. До сих пор идут дискуссии о том, не лучше ли дать норильчанам возможность получить необходимое лечение в Норильске. Моя позиция такова: врач становится профессионалом, лишь работая с большим количеством пациентов. Радиологическое оборудование — сложное в эксплуатации, и не зря центры радиологии по всей стране создаются при крупных региональных клиниках. В Норильске в год в среднем 80 пациентам требуется такое лечение, и более эффективным оно будет на базе краевой онкологической больницы, нежели на базе районной. Поэтому и было принято решение компенсировать проезд нуждающимся. Рассматривается и возможность субсидирования проживания в Красноярске в случае, если лечение больного осуществляется в условиях дневного стационара. Отмечу, что по этому и многим другим медицинским вопросам мы тесно взаимодействуем с краевыми парламентариями и минздравом.

– В Устав города планируется внести изменения в части организации муниципальных выборов. Чем это вызвано?

– В нынешнем созыве горсовета 23 мандата распределены по партийным спискам и 12 — в ходе прямого голосования. Сразу же после выборов в 2017 году несколько депутатов и часть избирателей предложили рассмотреть голосование за конкретного человека как приоритетный вариант. Но так как состав горсовета уже был сформирован, вопрос решили обсудить по окончании работы действующего депутатского корпуса. Сегодня мы предлагаем изменить Устав города таким образом, чтобы 21 депутат избирался прямым голосованием и 14 — по партийным спискам. Отмечу, что изменение Устава возможно лишь с согласия горожан, поэтому будут проведены публичные слушания.

– Расскажите об инициативе присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести».

– Закон РФ о присвоении городам этого почётного звания вступил в силу в марте 2020 года. И тогда мы не смогли собрать весь пакет документов — как раз началась пандемия... Сейчас у нас есть документальное подтверждение того, что наш город достоин высокого звания, осталось лишь определить, насколько эту инициативу поддерживают сами горожане. Как известно, бывших норильчан не бывает, поэтому мы, проводя электронное голосование, просим проявить активность и жителей других регионов. Почему городу так важно обрести это звание? Потому что таким образом мы чтим вклад в победу над фашистами тех, кто работал в Норильске в годы

Великой Отечественной войны. Это важно для сохранения памяти о первых норильчанах. Да и в целом Норильск заслужил это звание героическим трудом всех поколений жителей.

– Оказывает ли депутатский корпус поддержку «Норникелю» в работе над «Серной программой»?

– Содействие в этом мы оказываем как минимум тем, что, побывав на объектах лично, можем подтвердить, что проект действительно жизнеспособен. Не секрет, что многие жители не верят в реальную пользу от «Серной программы». Я же привожу в пример Никелевый завод: в своё время тоже с трудом верилось, что предприятие закроют, а схема производства изменится. Но «Норникель», как и обещал, провёл модернизацию. И реализация «Серной программы» на Медном и Надеждинском металлургическом заводах идёт по плану — мы видели это своими глазами. И можно утверждать, что в конечном итоге тот объём газовой нагрузки, который сегодня ощущается в городе, существенно снизится.

– В городском бюджете предусмотрены большие средства на развитие сферы образования. Какой эффект это даёт?

– Благодаря этому острых проблем данная область не испытывает. Внимание к отрасли со стороны муниципалитета всегда самое пристальное, ведь от качества образования, которое получат наши дети, будет зависеть, какими наш город, край, страна станут в будущем. Норильские выпускники достойно представляют родной город, поступая в ведущие вузы России. Теперь главное, чтобы они хотели вернуться домой!