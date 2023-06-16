Это всё моё, родное

По традиции стартовали мероприятия в городских учреждениях культуры. Так, во всех филиалах Музея Норильска был объявлен день открытых дверей. В основном здании на Ленинском пр., 14, гостей ждал квест «Моя Родина — моя Россия». Познавательное путешествие начиналось в фойе первого этажа, а в поисках ответов на вопросы квеста участникам пришлось преодолеть маршрут, пролегающий по всем выставкам и экспозициям. Кинокомплекс «Родина» в полдень устроил для норильчан открытый показ авторских мультфильмов с фестиваля «Россия в мульт–историях».

В День России состоялось открытие 53–го сезона трудовых отрядов школьников. В этом году более 900 подростков будут работать в 49 отрядах в общеобразовательных, спортивных и культурных учреждениях, а также в организациях ЖКХ. Помимо работы предусмотрено и участие в различных мероприятиях: ребят ждут спартакиады, тренинги, семинары по профориентации, творческие конкурсы, в том числе фотоконкурс «Объективный взгляд через призму ТОШ», конкурс видеороликов «#ТОШ — взгляд под другим углом». Также тошевцы примут участие в корпоративном забеге, посвящённом Дню города и Дню металлурга.

С праздничной сцены норильчан и гостей города поздравил глава Норильска Дмитрий Карасев, поблагодарив всех, кто пришёл на площадь, не испугавшись ненастья:

– Сегодня — знаменательный государственный праздник, день, когда весь многонациональный Норильск может показать единство и сплочённость. Наша страна, несмотря ни на что, всегда выходила победителем из любых испытаний, шаг за шагом продвигаясь вперёд. Сегодня Норильск шагает в едином ритме со всей страной, переживая большие перемены, реализуя важные национальные проекты, муниципальные программы, гражданские инициативы. Норильчане всегда вносили весомый вклад в настоящее и будущее великой России. Мы гордимся нашей страной и делаем всё, чтобы она становилась сильнее! Быть гражданином Российской Федерации почётно для каждого из нас. С праздником, любимая страна, с Днём России!

На Комсомольской площади волонтёры Молодёжного центра Норильска развернули огромный флаг России, достигавший более 20 метров в длину. Сделать это было непросто, но на помощь ребятам пришли зрители и удерживали стяг под напором дождя и ветра.

К сожалению, широкие уличные гулянья в этот раз пришлось отменить. Концерт с участием лучших вокальных и хореографических коллективов города сменили размеренная прогулка под музыку и посещение учреждений культуры. Но вот кого северное лето не смутило, так это детей: малыши носились за улетающими мыльными пузырями и играли с праздничной атрибутикой.