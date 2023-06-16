МАУ ИЦ «Норильские новости»

Это всё моё, родное

Это всё моё, родное

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Это всё моё, родное

Во всех районах Большого Норильска отметили День России. По случаю непогоды праздник не был пышным, зато получился душевным и спокойным.

По традиции стартовали мероприятия в городских учреждениях культуры. Так, во всех филиалах Музея Норильска был объявлен день открытых дверей. В основном здании на Ленинском пр., 14, гостей ждал квест «Моя Родина — моя Россия». Познавательное путешествие начиналось в фойе первого этажа, а в поисках ответов на вопросы квеста участникам пришлось преодолеть маршрут, пролегающий по всем выставкам и экспозициям. Кинокомплекс «Родина» в полдень устроил для норильчан открытый показ авторских мультфильмов с фестиваля «Россия в мульт–историях».

В День России состоялось открытие 53–го сезона трудовых отрядов школьников. В этом году более 900 подростков будут работать в 49 отрядах в общеобразовательных, спортивных и культурных учреждениях, а также в организациях ЖКХ. Помимо работы предусмотрено и участие в различных мероприятиях: ребят ждут спартакиады, тренинги, семинары по профориентации, творческие конкурсы, в том числе фотоконкурс «Объективный взгляд через призму ТОШ», конкурс видеороликов «#ТОШ — взгляд под другим углом». Также тошевцы примут участие в корпоративном забеге, посвящённом Дню города и Дню металлурга.

С праздничной сцены норильчан и гостей города поздравил глава Норильска Дмитрий Карасев, поблагодарив всех, кто пришёл на площадь, не испугавшись ненастья:

– Сегодня — знаменательный государственный праздник, день, когда весь многонациональный Норильск может показать единство и сплочённость. Наша страна, несмотря ни на что, всегда выходила победителем из любых испытаний, шаг за шагом продвигаясь вперёд. Сегодня Норильск шагает в едином ритме со всей страной, переживая большие перемены, реализуя важные национальные проекты, муниципальные программы, гражданские инициативы. Норильчане всегда вносили весомый вклад в настоящее и будущее великой России. Мы гордимся нашей страной и делаем всё, чтобы она становилась сильнее! Быть гражданином Российской Федерации почётно для каждого из нас. С праздником, любимая страна, с Днём России!

На Комсомольской площади волонтёры Молодёжного центра Норильска развернули огромный флаг России, достигавший более 20 метров в длину. Сделать это было непросто, но на помощь ребятам пришли зрители и удерживали стяг под напором дождя и ветра.

К сожалению, широкие уличные гулянья в этот раз пришлось отменить. Концерт с участием лучших вокальных и хореографических коллективов города сменили размеренная прогулка под музыку и посещение учреждений культуры. Но вот кого северное лето не смутило, так это детей: малыши носились за улетающими мыльными пузырями и играли с праздничной атрибутикой.

Жители Кайеркана могли испытать себя в познавательных викторинах, организованных библиотеками. Вопросы были о России, её истории и символах, также участникам предстояло проверить свои знания и о родном городе. Всех ждали сладости и сувениры. А на мастер–классе «Я люблю Россию» дети делали сердечки из цветной бумаги, значки, флажки в цветах флага родной страны.

На сцене КДЦ «Юбилейный» прошёл праздничный концерт «Россия — это мы!». В нём приняли участие ансамбль народного танца «Оганер», вокальная студия «Браво!» и участники фестиваля танцевального творчества «Школьный вальс — 2023» от школы № 37. Также в КДЦ состоялось награждение по итогам конкурса детского рисунка «Моя Россия», в котором приняли участие отряды городского оздоровительного лагеря при школе № 32. Подарками и призами наградили не только победителей, но и участников.

В связи со штормовым предупреждением празднование Дня России в Талнахе перенесли на сцену КДЦ им. Высоцкого. – Для Норильска это привычная ситуация, но наша команда готова к любому повороту событий. Все артисты приехали, чтобы порадовать зрителей творческими номерами. А для гостей организован мастер–класс «Сердце России», — гостеприимно поприветствовала всех Наталия Руссу, директор КДЦ. Волонтёры Молодёжного центра должны были обеспечивать работу уличных игровых площадок, но быстро перестроились и провели акцию «Российский триколор» под крышей культурно–досугового центра. Они встречали гостей на входе, вручая каждому ленточку–триколор, маленький флаг и поздравляя с Днём России. Также ребята знакомили посетителей с историей праздника, рассказывая, почему его отмечают именно в этот день.

В фойе культурно–досугового центра им. Вл. Высоцкого было многолюдно. Дети увлечённо делали бело–сине–красные сердца из картона и создавали праздничную атмосферу. Взрослые ознакомились с фотовыставкой, посвящённой красотам городов нашей страны.

Праздничный концерт в Талнахе открыл начальник территориального управления Андрей Добровольский. Затем на сцену вышли любимые горожанами творческие коллективы. Ансамбль «Раздолье» исполнил душевные и лиричные народные песни. Театр моды «Бараксан» Норильского колледжа искусств удивил зрителя настоящим представлением — студенты показали северную легенду о сотворении мира. Танцевальное мастерство продемонстрировали зажигательный ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовый ансамбль бального эстрадного танца «Декаданс», коллективы современного танца «Свои» и «Тагридис». Завершил праздничный концерт весёлый и задорный номер ансамбля «Вдохновение».

Трогательным моментом праздника стало прочтение «Письма в прошлое» строителям Талнаха от лица всех, кто сегодня живёт в этом районе: «Дорогой друг, вспомни прошедшие годы. Ты имеешь законное право гордиться содеянным. Оглянись вокруг! Море огней, десятки тысяч электрических солнц, зажжённых руками строителей, красные звёзды на башнях рудников «Маяк», «Комсомольский», «Октябрьский», «Таймырский», «Скалистый». Тысячи окон жилых домов приветливо улыбаются тебе. Гордись! Ты строил Талнах, а может, ещё продолжаешь трудиться. Ты выдержал экзамен на прочность. Низкий поклон тебе и большое спасибо за долголетний, добросовестный труд». Воспитанники детского сада «Капитошка» Альфиз Зиялетдинов и Дарья Якубовская покорили зрителей уверенной декламацией стихов о Родине. Пожелаем юным артистам творческих успехов. Их поколение — будущее нашей страны. Пусть эти ребята с детства научатся беречь и любить «это всё моё, родное».

Текст Татьяна Зачупейко  Евгений Стренадко  Альбина Долинская
Фото Евгений Стренадко  Витас Бенета
16 июня в 10:30 3960
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