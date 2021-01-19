Евгений Афанасьев: «Без реализации комплексного плана невозможно решить вопросы жизнеобеспечения Норильска»

Министерская команда в сопровождении представителей жилищно-коммунальной сферы муниципалитета и управляющих компаний побывали в подвалах нескольких домов, где собственными глазами увидели уже отремонтированные фундаменты, а также свайные основания, стоящие в плане на ремонт. В процессе ознакомления с объектами ЖКХ представилась возможность увидеть в сравнении отремонтированное муниципальное жильё и сданную квартиросъёмщиком квартиру, в которой только предстояло сделать серьёзный ремонт после десятилетий использования.

Как отметил Евгений Афанасьев, совершенно ясно, что без реализации комплексного плана невозможно решить вопросы жизнеобеспечения Норильска. Блок мероприятий по жилищно-коммунальной сфере представлен в рамках нового комплексного плана в расширенном формате. По совместным с администрацией Норильска предложениям в план включён отраслевой раздел, содержащий дополнительно десять направлений. Это мероприятия по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами, модернизации коллекторного хозяйства, строительству водоотводных устройств, ремонту муниципального жилья и многое другое.

- Городу необходимо уже сегодня, по согласованным мероприятиям плана, начинать формирование проектно-сметной документации, чтобы приступить к выполнению строительно-монтажных работ с 2022-2023 годов, – отметил Евгений Афанасьев. - Мы должны максимально скоординировать усилия и сделать всё для безусловного выполнения всего объёма работ. Прошу город в очень сжатые сроки представить в адрес министерства адресный перечень объектов с указанием сроков изготовления проектной документации.

- Мы обсудили итоги реализации четырёхстороннего соглашения с 2011 по 2020 год, с какими проблемами столкнулись и каких результатов достигли, - сказал исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев. – Кроме этого, мы обсудили перспективы реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Одна из основных задач властей города – компенсировать недостаток многоквартирных домов, социальных объектов, инфраструктуры, проводить в них ремонты и содержать в соответствующем состоянии, и конечно, повысить уровень жизни каждого норильчанина.

Многие имеющиеся объекты МКД не отвечают нормативным требованиям, согласился Николай Тимофеев. Износ основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства достигает значительных процентов, эта ситуация известна и власти, и общественности. Над проблемами власть активно работает, за прошедший период сделано немало и будет сделано ещё больше в рамках реализации комплексного плана развития Норильска. Поэтому сегодня следует рассчитывать на тесную взаимосвязь и продуктивную работу, чтобы к февралю подписать соответствующее четырёхстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Федерации, края, Норильска и компании «Норникель».

По итогам совещания было принято решение создать рабочую группу по обсуждению реализации комплексного плана по реформированию и модернизации ЖКХ, а также восстановления инженерной и коммунальной инфраструктуры, в которую также включить представителей компании «Норильский никель» и Сибирского федерального университета.