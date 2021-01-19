Евгений Афанасьев оценил состояние жилищного фонда в Норильске и работу управляющих компаний

Напомним, что в течение 2020 года министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства проводило мониторинг объёмов выполнения текущих ремонтов управляющими компаниями, а также выездные проверочные мероприятия на жилом фонде края.

Как сообщил на совещании заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Гаврилов, по результатам мониторинга в 2020 году на территории города проводился текущий ремонт в 854 многоквартирных домах на сумму более полумиллиарда рублей. Основной объём средств в размере 352 млн рублей управляющие компании направили на ремонт конструктивных элементов домов (фундаменты, стены и фасады, перекрытия, крыши и другое). 159,3 млн рублей - на ремонт инженерных систем многоквартирных домов. Порядка 4 млн рублей составили затраты на благоустройство придомовой территории домов.

По итогам оценки проведения текущих ремонтов управляющими компаниями министерством был сформирован журнал «Лучших практик». В него вошли наиболее эффективные технологические решения, использованные при проведении текущего ремонта. В журнале отражены решения двух управляющих компаний Норильска.

В текущем году министерство также продолжит мониторить выполнение управляющими компаниями текущих ремонтов многоквартирных домов края.

Помимо подведения итогов поговорили на совещании и о планах. По информации руководства управляющих компаний города, планы на предстоящий год сформированы. К их исполнению компании приступят по наступлению положительных температур.

Министр также напомнил участникам встречи об изменении законодательства и необходимости внесения информации в государственную информационную систему ЖКХ договоров на исполнение жилищно-коммунальных услуг для возможности оперативного уточнения информации органами социальной защиты для начисления льгот и субсидий населению.