Евгений Афанасьев проверил ход работ по ремонту коллекторного хозяйства

«Министерство курирует реализацию таких социально значимых направлений четырёхстороннего соглашения, как модернизация коллекторного хозяйства и термостабилизация грунтов под многоквартирными домами. Совместно с администрацией города и компанией «Норникель» нам удалось очень оперативно приступить к реализации мероприятий — в этом году мы запланируем замену других участков сетей и почти завершим работы на первом участке. Губернатор края Александр Усс жёстко контролирует вопросы реновации Норильска. В 2022 году запланирован значительный объём строительно-монтажных работ по замене ветхих сетей на сумму 410 млн рублей, а также по термостабилизации грунтов под тремя многоквартирными домами», — сообщил министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.

Инженерно-изыскательские работы и составление проектно-сметной документации будут завершены весной следующего года, и в Норильске приступят к замене трубопроводов на других улицах. Всего в Норильске планируется заменить 12,5 км сетей на сумму 1,63 млрд рублей. Работы проводятся в рамках комплексного плана социально-экономического развития города.

Помимо этого, сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации для пяти многоквартирных домов (МКД). Для предотвращения дальнейшего растепления грунтов и сохранения целостности жилищного фонда города в основание строений будут установлены термостабилизаторы, работающие по принципу морозильных камер. До 2024 года такие системы установят в 10 МКД на сумму 648,2 млн рублей.

Также во время своего визита Евгений Афанасьев осмотрел канализационную насосную станцию, обслуживающую часть МКД в Талнахе. На станции ведётся предочистка хозяйственно-бытовых стоков, которые затем поступают на очистные сооружения. В этом году сюда доставили новое оборудование. Для этого из федерального бюджета было выделено 29,7 млн рублей.