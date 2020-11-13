Ежедневная дезинфекция общественного транспорта

Так с марта текущего года, согласно рекомендации Роспотребнадзора, салоны общественного транспорта обрабатываются хлорсодержащими средствами. Каждый автобус проходит два этапа очистки. Первый — на посту мойки, дезинфекцию проводит подрядная организация. Транспортное средство тщательно моется изнутри (окна, сидения, поручни). Второй этап проводится силами кондукторов и водителей автобусов, которые самостоятельно дезинфицируют салоны на всех конечных остановках и длинных отстоях. Всего ежедневно на линию выходят около 170 автобусов. Всем работникам выдаются маски, перчатки и антисептики.⁣⁣⠀

Заместитель начальника отдела безопасности дорожного движения охраны труда и техники безопасности МУП «НПОПАТ» Просковин Олег Валентинович рассказал, что кондукторы делают замечания людям, которые слишком близко друг к другу, предупреждают об опасности заражения, проводят беседы и по громкой связи доносят до пассажиров информацию. Но не всегда эти меры эффективны. И тут уже остаётся полагаться только на сознательность людей. ⁣

⁣Также Олег Валентинович рассказал, что после каждой обработки салона хлорсодержащим раствором автобус в обязательном порядке проветривается . ⁣⁣⠀

А кондуктор Галина посетовала, что не всегда пассажиры реагируют на просьбы надеть маски, чаще просто улыбаются. Трудно работать с людьми, заключила она.