Ежедневно порядка 30 единиц спецтехники очищают от мусора улицы Большого Норильска

Летом традиционно очищают проезжую часть, тротуары, обочины и откосы на автодорогах. Опустошают урны на автобусных остановках и приводят в порядок разделительные газоны. Ежесуточно на улицы города выходит до 30 единиц спецтехники - вакуумные пылесосы, уборочные машины, комбинированные дорожные машины, бункерные щётки. Около 65 дорожных рабочих убирают мусор вручную.

«С начала года на улицах было собрано более трёх тысяч куб. м мусора и уличного смёта. Помимо прочего, если температура поднимается выше +20 градусов, на дороги трижды в сутки выходят поливальные машины», - сообщил и. о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор» Андрей Шрайнер.