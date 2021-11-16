«Фаблаб-Норильск» представит широкой аудитории проект «MEDIALAB»

Напомним, летом на базе лаборатории инновационного творчества «Фаблаб-Норильск» началось обучение основам фотографии. Новый проект «MEDIALAB» предполагает несколько уровней подачи теоретических знаний и обширные практические занятия.

20 ноября в 15.00 в кинотеатре «Родина» состоится открытие фотовыставки участников проекта. Затем стартуют мастер-классы по фото- и видеомастерству. Будут работать тематические фотозоны и творческие мастерские. Завершится мероприятие демонстрацией видеоролика о MEDIALAB на большом экране. Начало показа в 18.00. В течение дня все желающие смогут задать интересующие вопросы кураторам проекта и пообщаться с его участниками.

Расписание мастер-классов:

Осеннее фойе

- в 16.00 – студийная фотосъемка (мастер-класс фотографов Александра и Екатерины Борисовых);

Весеннее фойе

- в 15.30 и 16.30 – мастер-классы по росписи футболок;

- в 16.00 – репортажная фотосъёмка (мастер-класс фотографа и журналиста Дениса Кожевникова);

17.00 – лайфхаки для начинающих блогеров от smm-специалиста Дарьи Бадритдиновой.

Запись на мастер-классы по телефону 8-913-501-52-55 (с 11 до 17 часов).

Посетителям необходимо предъявить QR-код или сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и документ, подтверждающий личность.