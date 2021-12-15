«Фаблаб-Норильск» приглашает горожан на новогодние мастер-классы

Если вы ещё не выбрали праздничный наряд, можно посетить мастер-класс по росписи ткани. Даже обычную футболку можно превратить в новогодний костюм, уверяют в Фаблабе. С помощью специальных красок на однотонные вещи можно нанести оригинальные изображения и надписи. «Например, нарисовать символ предстоящего года — тигра, оленя Рудольфа со светящимся носом из упряжки Санта-Клауса или нанести известные новогодние цитаты», — говорят в Фаблабе.

Детям школьного возраста будет интересно создание плоских и объёмных ёлочных украшений и новогодних поделок с помощью 3D-ручек. Ребят 5-9 классов приглашают на мастер-классы «Елочка, гори!». С помощью паяльника и клеевого пистолета они сделают мигающие ёлочки-сувениры.

Для подростков постарше и взрослых Фаблаб разработал серию мастер-классов по изготовлению многослойных панно из фанеры с применением технологии лазерной резки. Первый интенсив пройдет 18 декабря. Участники будут делать новогодний шар.

Запись на мастер-классы по телефону 8-913-501-52-55. Также принимаются индивидуальные заявки.