«Фаблаб-Норильск» рассказал норильчанам о проекте для фото- и видеомейкеров

Это история первых занятий и первых результатов проекта MEDIALAB. За несколько месяцев творческих экспериментов в лаборатории накопились десятки тысяч фотографий — студийные и репортажные, цветные и чёрно-белые, постановочные и случайные кадры. В экспозицию вошли работы Олеси Моисеевой, Александра и Екатерины Борисовых, Сергея Куликова, Анны Мойсей, Татьяны Тятюшкиной и Сергея Севрюгина.

Для посетителей фотовыставки «Фаблаб-Норильск» подготовил несколько тематических фотозон, организовал обучающие и творческие мастер-классы. Любители фотоискусства получили возможность пообщаться с фотожурналистом Денисом Кожевниковым и услышать бесценные советы по репортажной фотосъёмке. А начинающим блогерам было интересно встретиться с SMM-специалистами Ариной Симоновой и Дарьей Бадритдиновой и узнать, как правильно вести аккаунт в соцсетях и привлечь новых подписчиков.

Чтобы участники мероприятия сохранили не только воспоминания, но и сувениры, организаторы провели мастер-классы по росписи футболок и значков. А кульминацией дня стал показ видеозарисовки о проекте MEDIALAB и его участниках.

«Нас очень радует, что поддержать это событие пришли многие знакомые лица. Это значит, что люди, однажды попавшие в «Фаблаб», находят в нём то, ради чего хочется оставаться. И значит, всё, что мы делаем, не зря! — отметил руководитель «Фаблаб-Норильск» Денис Коваль. — MEDIALAB — это одно из направлений нашей работы, предполагающее несколько этапов обучения по фото- и видеомастерству. Проект объединил интересных и талантливых людей. Теперь это целое сообщество».

Юрий Боца, специалист «Фаблаба», курирующий проект MEDIALAB, в свою очередь рассказал: «За несколько месяцев в MEDIALAB пришли и остались почти 50 человек. Состоялось около сотни занятий, дополнительных встреч и консультаций. Пять раз мы проводили церемонии вручения сертификатов об успешном прохождении очередного курса. Среди участников проекта прошёл фотоконкурс. Победителей определило профессиональное жюри. Сейчас медиалабовцы готовятся к участию в ежегодном городском фотоконкурсе «Отражение».