ФАДН и «Норникель» обсудили новые возможности для развития культуры и экономики коренных малочисленных народов Севера

Федеральное агентство по делам национальностей уделяет большое внимание устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. «Потому что в силу своего образа жизни они очень уязвимы, — отметил руководитель ведомства Игорь Баринов. — Одному государству с этой работой не справиться. Необходимо взаимодействовать с теми компаниями, которые работают на территориях проживания коренных малочисленных народов. «Норникель» на сегодня — единственная ресурсодобывающая компания в стране, которая в стратегии своего развития прописывает отдельный пункт поддержки представителей коренных малочисленных народов».

В Арктической зоне проживают 19 народностей. «Норникель» уже длительное время реализует программу поддержки коренных малочисленных народов Севера. Сохранение их традиционного уклада жизни, защита прав, поддержка экономики и культуры — важная составляющая социальной деятельности компании.

Компания ежегодно выделяет деньги на проведение Дня оленевода и Дня рыбака. Победители праздничных состязаний получают ценные подарки и призы — лодочные моторы, резиновые лодки, бензогенераторы, GPS–навигаторы. С 2010 года расходы компании в этом направлении составили более 45 миллионов рублей. Кроме того, ежегодная помощь из бюджета компании по отдельным поступающим запросам в отношении объектов Таймыра составляет порядка 30 миллионов рублей. «Норникель» также доставляет вертолётами в отдалённые посёлки благотворительную помощь, ежегодно расходуя на эти цели 9 миллионов рублей.

В 2017 году, когда отмечалось 350–летие Дудинки, компания направила на благоустройство города более 25 миллионов рублей. Тогда же в рамках празднования 80–летия Дудинского морского порта в столице Таймыра появилась площадь Портовиков. «Норникель» финансировал и строительство ледовой арены «Таймыр».

С 2014 года таймырцы активно участвуют в грантовой программе компании «Мир новых возможностей» и составляют от 20 до 40 процентов её победителей, а общий размер перечисленных им грантовых средств — более 88 миллионов. В этом году жители Таймыра подали на конкурс 49 заявок и 36 проектов, в том числе 12 — из отдалённых посёлков, прошли техническую экспертизу.

В текущем году «Норникель» запустил новую образовательную программу — «Студенты Таймыра». 19 представителей коренных малочисленных народов из Дудинки и отдалённых посёлков Таймыра уже получают по ней бесплатное высшее образование в Норильском государственном индустриальном институте. Компания берёт на себя оплату проживания студентов, их проезда к месту обучения и обратно, дополнительных курсов по профильным предметам. И стипендию они тоже получат от «Норникеля».

Помимо этого, Заполярный транспортный филиал ежегодно обучает в Дудинке студентов из числа КМНС по специальностям «стропальщик» и «тальман» с их последующим трудоустройством.

Поддержка коренных малочисленных народов включена в 10–летнюю стратегию развития компании до 2030 года. Отдельное финансирование и мероприятия будут направлены на сбережение экологической среды, развитие туризма, обеспечение хозяйственной деятельности, строительство социальных объектов, реализацию программ по сохранению языков народностей.

Глава ФАДН подчеркнул, что позитивный опыт взаимодействия с «Норникелем» можно транслировать на другие компании, которые работают в регионах традиционного проживания КМНС.

«Мы рассматриваем государственно–частное партнёрство как рабочий инструмент для решения задач коренных малочисленных народов. Несколько лет назад «Норникель» и ФАДН подписали соглашение о сотрудничестве. За это время произошли очень важные изменения, в частности были приняты законодательные акты, которые касаются КМНС, — рассказал вице–президент компании «Норникель» Андрей Грачёв. — Вышел указ президента о развитии Арктической зоны, в котором большой раздел посвящён поддержке коренных малочисленных народов. Мы пришли к выводу, что нам нужно новое соглашение, которое бы отражало эти изменения. Недавно было подписано соглашение с тремя общественными организациями, представляющими интересы КМНС. Оно предполагает всестороннюю поддержку их социальной и экономической жизни. Сегодня мы договорились, что ФАДН будет оказывать методологическую помощь при реализации мероприятий программы».

Соглашение компании «Норникель» с ассоциациями коренных малочисленных народов Севера рассчитано на пять лет и включает в себя более 40 мероприятий, объём финансирования — 2 миллиарда рублей. План поддержки составлен с учётом пожеланий 36 общин, проживающих на Крайнем Севере. Новое соглашение с ФАДН продолжит курс компании на поддержку народностей Севера, совместное решение их проблем и соблюдение прав.