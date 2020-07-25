Факты решают всё. Сибирское отделение Российской академии наук направляет в Арктику Большую норильскую экспедицию

Группа учёных из Российской академии наук всесторонне изучит экологическую среду территории и представит предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в Арктическом регионе. Экспедиция пройдёт на Таймыре по приглашению «Норникеля», сообщает пресс–служба компании.

Миссия комплексной экспедиции значительно шире решения круга локальных экологических проблем. Предполагается, что её результаты лягут в основу новой концепции и принципов хозяйствования в Арктической зоне Российской Федерации. Работа будет проводиться с учётом как опыта других стран, ведущих добычу ресурсов в полярных широтах, так и отечественных наработок.

В состав отряда входят специалисты разных направлений — от геологии до ботаники, от нефтехимии до экономического прогнозирования. Все они имеют опыт полевых практик и рекомендованы руководством институтов для выполнения исследовательской задачи. Опорными точками маршрута Большой норильской экспедиции станут бассейны рек Пясины, Норильской и Амбарной, а также озёр Пясино и Лама. С июля по ноябрь специализированным группам учёных из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) предстоит оценить масштабы изменений, прошедших за последние годы в регионе.

– Такого рода экспедиций и глубинных исследований за полярным кругом не проводилось уже несколько десятков лет. С момента основания Сибирского отделения его главным отличием стали принципы мультидисциплинарности исследований и их тесная связь с промышленностью. Сегодня мы уверены: лишь объединив компетенции ведущих институтов Сибирского макрорегиона, можно рассчитывать на эффективный прикладной результат, который будет действительно востребован российскими компаниями, оперирующими в этом регионе, — отметил научный руководитель экспедиции, председатель СО РАН, академик Валентин Пармон. — Детальное изучение данных по основным направлениям исследования — вода, донные осадки и атмосфера, анализ состояния почв, биоразнообразие, инженерные и геокриологические условия — позволит сформировать целостную картину антропогенных и природных изменений с целью выработки как конкретных рекомендаций, так и общей концепции хозяйствования в Арктике в изменившихся обстоятельствах.

– Мы отчётливо понимаем, что без глубокого изучения арктических регионов и достоверных научных знаний о них нельзя строить планы на будущее, — прокомментировал начало исследовательских работ президент «Норникеля» Владимир Потанин. — Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений. «Норникель» как лидер промышленного развития региона осознаёт свою ответственность и намерен пересмотреть существующий подход к промышленной экологии.