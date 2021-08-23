Фасады части норильских домов обновят в рамках программы капремонта в следующем году

Среди них есть и те, которые были включены в краткосрочный план на основании протоколов комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием фасадов и обращениями жильцов.

Однако 2 февраля в правительстве края подписали постановление, которое внесло изменения в региональную программу. Так, в Норильске решено увеличить количество подлежащих замене в 2021-2022 году лифтов в связи с приоритетностью данного вида работ, но при этом перенести ремонт 24 фасадов МКД из планового периода 2020-2022 годов на 2023-2025 годы.

Ремонтные работы перенесены по следующим адресам: Ленинский пр., 39б, ул. Строительная, 1а (ремонт проводится за счёт муниципальных средств), 10, 14, ул. Мира, 6в, ул. Анисимова, 5, ул. Кирова, 17, ул. Ленинградская, 4, ул. Пушкина, 12, ул. Талнахская, 46, ул. Диксона, 5-7, 11, ул. Дудинская, 11, ул. Космонавтов, 9, 15, 31, ул. Маслова, 3, ул. Полярная, 1, 3, 5, 9, 11.

Решение правительства края вызвало резонанс среди горожан, что подтолкнуло их повторно обратиться в соответствующие службы с просьбой отремонтировать и утеплить наружные стены домов. Администрация города в свою очередь провела огромную работу с краевым министерством строительства и региональным фондом капремонта. В результате по решению комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме было приято решение о проведении работ в 2022 году. Однако такое решение приято только по 21 дому. По домам на ул. Строительной, 14, ул. Мира, 6в, и пр. Ленинскому, 39в, ситуация пока остаётся без изменений.

В связи с этим норильчанам напоминают, что в силу статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется на основании решения общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме. Собственники сами в праве принимать решение о сроке проведения капитального ремонта - для этого достаточно инициировать общедомовое собрание. На собрании жильцам необходимо рассмотреть вопросы о проведении капитального ремонта фасада здания и о порядке финансирования работ за счёт средств собственников, с последующим зачётом стоимости проведенных работ из средств, накопленных на счетах регионального оператора в соответствии со статьей 25 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края".

В случае, если на собрании выносится положительное решение, администрация города готова принять участие в долевом финансировании работ пропорционально площади помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Кроме того, урегулирование вопроса об изменении срока, установленного региональной программой, на более ранний, возможно в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края.

Для этого управляющей организации или собственникам помещений необходимо инициировать общее собрание, на котором определить уполномоченное лицо, которое впоследствии будет вправе обратиться с соответствующим заявлением в комиссию, созданную Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, расположенным по адресу: 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 125 (тел.(391) 249-34-93; факс (391) 211-12-19; e-mail:pr@miet.krskstate.ru).