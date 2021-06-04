Фасады хозяйственного балка на «Оль-Гуле» украсила новая роспись

Роспись фасадов проходит в рамках концепции развития «Оль-Гуля», разработанной специалистами городской администрации, Агентства развития Норильска и самой лыжной базы с учётом мнения горожан. В прошлом году один из балков расписали в зимнем стиле, а в этом году было решено использовать летнюю тематику.

Кроме того, в прошлом году одну из внутренних стен здания базы художник Максим Поторжнов расписал в стиле брендбука туркластера «Арктический». В дальнейшем оставить свой след в оформлении одного из излюбленных мест отдыха норильчан сможет любой желающий. Для этого АРН и руководство «Оль-Гуля» планируют провести для горожан мастер-классы по росписи стен.