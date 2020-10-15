Федеральные власти продолжают работу над изменениями в законодательстве

Андрей Клишас назначен одним из представителей главы государства при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ проектов указанных документов.

— Решения межгосударственных органов, противоречащие нашей Конституции, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Разрешение вопросов о возможности исполнения решений международных и иностранных судов, которые налагают определённые обязательства на Россию, будет отнесено к компетенции Конституционного суда РФ, — пояснил Клишас предпосылки необходимости законодательно определить верховенство Конституции РФ.

По словам сенатора, Россия всегда следует ратифицированным международным договорам и выступает за соблюдение норм международного права. Однако нередки случаи, когда этим нормам придаётся значение, которое отличается от принятого на момент ратификации. В законопроекте, внесённом на рассмотрение Госдумы чётко прописана правовая база для урегулирования подобных спорных вопросов.

Ещё один законопроект, в котором говорится о регулировании вопросов деятельности Государственного Совета, полностью определяет роль, задачи и функции этого законосовещательного органа.

Председателем Госсовета является президент РФ. Члены Госсовета — председатели правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, руководитель администрации президента, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ. По решению президента Российской Федерации в состав Государственного Совета входят представители политических партий, имеющих фракции в Государственной Думе, представители местного самоуправления и иные лица. Главная задача коллегиального органа — содействие согласованному функционированию органов публичной власти в целях соблюдения и защиты прав и свобод граждан. Также среди задач Госсовета в законопроекте обозначены подготовка предложений, содействие главе государства при использовании им согласительных процедур для разрешения разногласий между органами публичной власти, рассмотрение по предложению президента РФ законопроектов и указов президента РФ, имеющих общегосударственное значение, обсуждение основных параметров проекта федерального бюджета и информации правительства РФ о ходе исполнения федерального бюджета, реализации национальных целей развития России.