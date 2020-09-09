Федеральный проект «Чистый воздух»

По данным отчёта, силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» за август этого года отобрано и исследовано 530 проб атмосферного воздуха. Анализ проб ведется по 14 загрязняющим веществам.

По итогам исследования зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по содержанию:

– взвешенных веществ по максимально-разовым концентрациям от 1,2 до 1,6 ПДКмр; по среднесуточным концентрациям в 2 пробах – 1,1 и 3,4 долей ПДКсс;

– диоксида серы по среднесуточным концентрациям в 4 пробах от 1,1 до 3,9 долей ПДКсс.

По веществам азота диоксид, бензол, дигидросульфид, кобальт, марганец (в пересчете на марганец (IV) оксид), медь оксид (в пересчете на медь), никель, свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец), серная кислота, фенол, формальдегид, хром (в пересчете на хрома оксид (VI)) превышения гигиенических нормативов не зафиксированы.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» продолжает мониторить атмосферный воздух в городе.