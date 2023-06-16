Фестиваль «Пикник-2023»: обретаем равновесие и счастье в Норильске

Ежегодный уличный фестиваль «Пикник «Город — это мы!» состоится 24 июня в Норильске около спортхолла «Айка». Основная тема фестиваля в 2023 году — счастье города, практики благополучия и обретение гармонии во всех сферах жизни. Организаторами мероприятия выступают активные горожане, участники благотворительной программы «Мир новых возможностей», программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра» и проекта «В хорошей компании» при поддержке компании «Норникель».

Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики ПАО «ГМК «Норильский никель»:

– Формат «Пикника» не изменён — это праздник от горожан для горожан, ярмарка творческих проектов и инициатив, которые делают жизнь в Норильске разнообразной, яркой и интересной. Темой фестиваля в этом году мы выбрали счастье города и горожанина, так как компания стремится к тому, чтобы Норильск был привлекательным для жизни и притягивал туристов. «Пикник-2023» — это не только время отдыха и развлечений, но и уникальный способ для городского сообщества встретиться, разделить опыт и вместе создавать новые активности для развития города и собственного благополучия.

«Пикник-2023» объединяет шесть сфер колеса баланса, которые отражают различные аспекты благополучия:

Спорт: возможность принять участие в спортивных соревнованиях и фитнес-мероприятиях, которые помогают поддерживать активный и здоровый образ жизни.

Саморазвитие: интерактивные мастер-классы и лекции, направленные на раскрытие потенциала и развитие навыков.

Созидание: воплощение идей, направленных на сохранение нашей планеты, развитие осознанности и социальных проектов.

Сотворчество: создание уникальных художественных композиций и погружение в креативный процесс совместно с другими горожанами.

Среда: инициативы по развитию пространства вокруг себя и созданию комфортного бэкграунда для счастливой жизни.

Семья: мероприятия, которые способствуют созданию особенных моментов для семейного отдыха и взаимодействия.

Подробнее о программе резидентов по ссылке

Особое внимание перед фестивалем уделяется флешмобу #вресурсевНорильске, который призывает жителей и гостей города принять участие в акции совместного творчества и поделиться своей любовью к Норильску в его нестандартных проявлениях, личных для каждого горожанина.

Больше об условиях флешмоба по ссылке

Напомним, что «Пикник «Город — это мы!» проводится с 2015 года. Это ярмарка-демонстрация социальных проектов участников благотворительной программы «Мир новых возможностей». Фестиваль проходит ежегодно в Норильске, Чите и Мончегорске. «Пикник «Город — это мы!» обрёл статус крупнейшего события, организованного горожанами для горожан. В 2021 году фестиваль «Пикник «Город — это мы!» был признан «Лучшим социальным событием» на XII конкурсе «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР» и занял I место.