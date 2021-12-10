Финальный аккорд

Прописка не нужна

В России начал действовать экстерриториальный принцип работы органов записи актов гражданского состояния — граждане могут обратиться для регистрации в любой ЗАГС, например, для оформления свидетельства о рождении ребёнка.

Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребёнка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак разрешалось в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение.

Теперь в любом ЗАГСе можно получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать такие записи. Это особенно актуально, когда необходимо оперативно восстановить документы, например, свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака.

Только по согласию

С 30 декабря банкам будет запрещено заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заёмщика на оказание ему дополнительных услуг. Он должен сам подтвердить своё согласие.

Изменения, прежде всего, нацелены на борьбу с проблемой навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора. Кроме того, поправками устанавливается так называемый «период охлаждения» в 14 календарных дней для любых дополнительных услуг, если заёмщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применялась лишь для страхования.

Бесплатный интернет

С 1 декабря 2021 года операторы связи в России обязаны бесплатно предоставлять доступ в интернет для пользования сайтами и информационными системами, которые включены в перечень социально значимых ресурсов. К ним относятся: официальные сайты органов власти федерального и местного значения; порталы

госуслуг, в том числе региональных; поисковые сети, новостные агрегаторы, онлайн–магазины и прочие — всего в списке на данный момент 371 сайт.

По мнению экспертов, это не выгодно провайдерам, и последствием такого социального доступа окажется повышение тарифов в следующем году на интернет, возможно, на 10–15%, если только провайдеры не получат компенсации от государства. Возможны и другие негативные последствия такого нововведения, например, рост нагрузки на сеть и, соответственно, увеличение количества технических сбоев.

Защита от мошенников

Центробанк получил право на внесудебную блокировку интернет–сайтов мошенников. Запрещается публиковать информацию, которая заведомо может привести к финансовым потерям граждан. В частности, нельзя рекламировать финансовые пирамиды, запрашивать под видом официальных организаций сведения, которые открывают доступ к личным счетам человека, описывать нелегальные способы получения баз банковских клиентов. Такой контент должен быть удалён, или ресурсы будут закрыты.

ЦБ в этом году уже направил в Генпрокуратуру данные о более 2200 сомнительных интернет–порталах для их проверки и возможного ограничения доступа к ним. Но теперь он получил право сам принимать такие решения.

В Сети не зарегистрирован

С 1 декабря операторы связи обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) информацию, внесённую юридическими лицами и ИП, являющимися корпоративными абонентами, о физических лицах — пользователях услуг связи. В случае несовпадения или отсутствии информации — блокировать такие SIM–карты.

Передать информацию компания должна была в личном кабинете на сайте оператора. Затем пользователю SIM–карты должен был прийти запрос на подтверждение.

Если запрос на SIM–карту так и не поступил, у пользователя была возможность самостоятельно внести данные о своем номере телефона и указать данные компании, предоставившей SIM–карту, — наименование или ИНН. В этом случае, если данные совпадут с информацией оператора, номер также будет активирован.

Кроме того, если у абонента нет возможности подтвердить данные через госуслуги, или компания, через которую он приобрел SIM–карту, больше не существует, можно прийти в офис оператора сотовой связи и переоформить карту.

В случае если информация о пользователе SIM–карты не будет указана или не совпадёт с имеющейся у оператора, номер блокируется. Заблокированный номер можно будет восстановить — сейчас эта процедура разрабатывается.

Знаковые изменения

Теперь за подделку маркировки предусматриваются уголовная ответственность и наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей (для продовольственных товаров — до 400 тыс. рублей). Также могут приговорить к лишению свободы на срок до трёх лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 декабря введена административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров. Штраф предусмотрен за:

– производство или продажу лекарственных препаратов без нанесения на них маркировки или с нарушением порядка их нанесения;

– ввод в оборот без маркировки товаров, которые требуется маркировать;

– непредоставление сведений о маркировке товаров оператору системы «Честный ЗНАК».

Кроме того, обязательная маркировка введена для скоропортящейся молочной продукции (срок годности — до 40 суток) и для минеральной бутилированной воды.

Каким гостям не рады

МВД России с 29 декабря обяжет всех трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию более чем на три месяца, сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться и проходить медицинское освидетельствование. На все эти процедуры отводится 30 дней с даты въезда.

Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фотографирование будет выдан сертификат. В случае уклонения от выполнения этих требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен, а при отказе покинуть страну гостей–нарушителей депортируют.

От прохождения всех этих процедур освобождены граждане Республики Беларусь и иностранцы в возрасте до 6 лет.

Соблюдай границы

Требования к отображению госграниц России, границ регионов и муниципалитетов на картах и в атласах будет определять Росреестр по согласованию с Минобороны. Сейчас Росреестр контролирует отображение границ и территорий РФ, субъектов и муниципалитетов на картах, планах и в официальных атласах. При этом требования в этой сфере установлены только для государственных топографических карт и планов. Вместе с тем ведомство фиксирует случаи, когда на разных электронных продуктах отображение госграницы РФ осуществляется не в полном соответствии с Конституцией страны.

Ударят по газам

В конце декабря вступает в силу закон об ограничении выбросов парниковых газов. Документ предполагает в частности обязательную углеродную отчётность. Пока речь идёт о крупнейших эмитентах выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться нужно будет с 1 января 2023 года. Те, кто вырабатывает 50 тысяч тонн углекислого газа в год и более, должны будут предоставлять отчётность с 1 января 2025 года.

Этот закон станет базой для углеродного регулирования в стране, считают в Минэкономразвития. Он предусматривает введение обязательной отчётности по выбросам, позволяет реализовывать климатические проекты, получать за них углеродные единицы и торговать ими.