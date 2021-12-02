Финансирование муниципальной программы «Молодёжь в XXI веке» увеличат

Запланированные средства будут направлены на: вовлечение молодёжи в социальную практику (организацию и проведение мероприятий для молодёжи, участие в выездных конкурсах и фестивалях, обеспечение деятельности учреждений по работе с молодёжью, изготовление полиграфической продукции и пр.) – около 77,4 млн рублей; патриотическое воспитание молодёжи (проведение патриотических акций и нового мероприятия «Норильский молодёжный форум», поддержку муниципальных ресурсных центров по развитию добровольчества – около 5,1 млн рублей; профилактику наркомании (реализация проектов «телефон доверия» и «Ровесник – ровеснику», проведение информационной кампании) – около 2,4 млн рублей; поддержку социально ориентированных некоммерческих организация в виде предоставления грантов на конкурсной основе – два миллиона рублей.

Проект программы будет рассмотрен депутатами на предстоящей сессии городского Совета.