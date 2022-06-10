Финансирование программы ремонтов муниципальных объектов вновь увеличат

Внесение изменений в муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» обсуждалось на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству. Увеличение финансирования по некоторым позициям потребуется в связи с пересчётом смет, пересмотром стоимости работ на основании коммерческих предложений подрядчиков, изменением стоимости работ на основании прохождения экспертизы, а также необходимостью завершения работ, начатых и не выполненных подрядными организациями в прошлом году.

Будет увеличено финансирование на проведение работ в пяти общеобразовательных учреждениях, пяти детских садах, четырёх учреждениях дополнительного образования, на восьми объектах культуры, трёх объектах спорта, в четырёх административных зданиях (помещениях), а также на строительство колумбарных стенок.

При этом в части ремонтов некоторых объектов удалось сэкономить бюджетные средства по итогам проведения конкурсных процедур – более 14,6 млн рублей. Речь идёт о семи объектах общего образования, трёх детских садах, двух объектах культуры, трёх административных зданиях (в т.ч. под размещение муниципальных учреждений) и одном спортсооружении. Кроме того, в муниципальную программу будут включены новые работы.

Так, в текущем году будет разработана проектно-сметная документация на облицовку фасада школы № 24 в посёлке Снежногорск. Решили работы не откладывать в долгий ящик и приступить к ним уже в 2022 году. На это потребуется 20 млн рублей. Завершат облицовку школы в 2023 году. Аналогичные работы выполнят и в кайерканской школе № 40, тоже в два этапа: на начало работ в 2022 году также потребуется 20 млн рублей. Точно такая же сумма на 2022 год требуется для начала работ по приведению в порядок муниципальных помещений на ул. Набережная Урванцева, 49, они должны быть завершены в следующем году. В перспективе там разместят работников Контрольно-счётной палаты Норильска. Около 2,7 млн рублей в текущем году предлагается выделить на ремонт помещений по ул. Московской, 19а, где находится отдел экологического надзора. На ремонт помещений по ул. Талнахской, 61, где планируется разместить службы и подразделения администрации Норильска, дополнительно выделят свыше 14,5 млн рублей. Порядка 3,5 млн рублей потребуется на ремонт мемориала «Вечный огонь». Кроме того, из муниципальной программы исключён ремонт помещений Центра развития туризма на сумму 14 млн рублей, поскольку данные работы будут выполнены силами Фонда реновации жилой застройки Норильска. Вместо этого в рамках ведомственной программы отремонтируют офисные помещения в здании по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 18.

В итоге после проведённой корректировки общий объём финансирования программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2022 год составит около 1 млрд 877,5 млн рублей. Члены комиссии согласовали предложенные изменения, рекомендовав учесть их при корректировке бюджета Норильска на 2022 год на очередной сессии городского Совета.