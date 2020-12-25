Финны проведут модернизацию плавильной линии на «Надежде»

Финская компания Metso Outotec и «Норникель» подписали контракт стоимостью около 90 миллионов евро на модернизацию одной из двух существующих плавильных линий на Надеждинском металлургическом заводе. Он включает инжиниринг, поставку никелевой печи взвешенной плавки и котла–утилизатора вместе с системой автоматизации и передовыми цифровыми продуктами. Замена существующей плавильной линии новейшим технологическим процессом и конструктивом печи значительно увеличит мощность и эксплуатационную готовность линии, снизит потери металлов и упростит техническое обслуживание. Новая линия также обеспечит эффективную работу с потенциальными будущими проектами организации производства серной кислоты и её нейтрализации. Поставка оборудования запланирована на первую половину 2022 года.

«Metso Outotec — давний партнёр «Норникеля», поставляющий самое современное оборудование и технологии. Наше сотрудничество позволяет решать важнейшие производственно–технологические задачи, такие как повышение надёжности и эффективности производства», — отметил Сергей Дубовицкий, старший вице–президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля».