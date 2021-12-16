Финский завод «Норникеля» получил грант на 15 млн евро от государственного фонда Финляндии
Финский завод «Норникеля» получил грант на 15 млн евро от государственного фонда Финляндии
Business Finland выделил финансирование на расширение рафинировочного завода, что должно привести к увеличению мощности предприятия Nornickel Harjavalta.
Проект расширения отвечает растущему спросу на аккумуляторные материалы, производимые в соответствии с принципами устойчивого развития для использования в электромобилях.
Инвестиции позволят Nornickel Harjavalta увеличить объём производства с 65 тыс. до более чем 100 тыс. т никельсодержащей металлической и химической продукции. Проект расширения позволит значительно укрепить европейскую экосистему аккумуляторов и сделать производство более экологичным, а выделенное финансирование будет способствовать развитию устойчивой аккумуляторной промышленности в Финляндии и, как следствие, росту предприятий, а также созданию новых рабочих мест в данной отрасли.
«Мы благодарны за грант и оказанное доверие. Это достижение показывает, насколько наша компания важна для финской батарейной экосистемы. Мы надёжный и ответственный бизнес, и эти средства будут направлены на наращивание устойчивого производства в условиях роста спроса на аккумуляторные материалы», — сказал Йони Хаутоярви, управляющий директор Nornickel Harjavalta.
За последние годы удалось значительно сократить углеродный след никелевой и кобальтовой продукции Nornickel Harjavalta. Вместо нефтепродуктов компания использует в производстве биотопливо и сжиженный природный газ. Показатель углеродного следа предприятия уже является одним из самых низких на рынке, а рост мощностей еще больше увеличит эффективность рафинировочного производства при дальнейшем снижении уровня выбросов углекислого газа.
Проект расширения будет реализован в два этапа. На первом этапе выпуск продукции вырастет с текущего уровня 65 тыс. т в год до 75 тыс. т в 2023 г., а на втором этапе — до более 100 тыс. т к началу 2026 г.