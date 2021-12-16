Финский завод «Норникеля» получил грант на 15 млн евро от государственного фонда Финляндии

Проект расширения отвечает растущему спросу на аккумуляторные материалы, производимые в соответствии с принципами устойчивого развития для использования в электромобилях.

Инвестиции позволят Nornickel Harjavalta увеличить объём производства с 65 тыс. до более чем 100 тыс. т никельсодержащей металлической и химической продукции. Проект расширения позволит значительно укрепить европейскую экосистему аккумуляторов и сделать производство более экологичным, а выделенное финансирование будет способствовать развитию устойчивой аккумуляторной промышленности в Финляндии и, как следствие, росту предприятий, а также созданию новых рабочих мест в данной отрасли.

«Мы благодарны за грант и оказанное доверие. Это достижение показывает, насколько наша компания важна для финской батарейной экосистемы. Мы надёжный и ответственный бизнес, и эти средства будут направлены на наращивание устойчивого производства в условиях роста спроса на аккумуляторные материалы», — сказал Йони Хаутоярви, управляющий директор Nornickel Harjavalta.

За последние годы удалось значительно сократить углеродный след никелевой и кобальтовой продукции Nornickel Harjavalta. Вместо нефтепродуктов компания использует в производстве биотопливо и сжиженный природный газ. Показатель углеродного следа предприятия уже является одним из самых низких на рынке, а рост мощностей еще больше увеличит эффективность рафинировочного производства при дальнейшем снижении уровня выбросов углекислого газа.

Проект расширения будет реализован в два этапа. На первом этапе выпуск продукции вырастет с текущего уровня 65 тыс. т в год до 75 тыс. т в 2023 г., а на втором этапе — до более 100 тыс. т к началу 2026 г.