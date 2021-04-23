Фёдор Конюхов отправится на Северный полюс

Фёдор Конюхов планирует остаться на полюсе во время планового похода на Северный полюс атомного ледокола «50 лет Победы» в июле этого года. Он будет жить на первой в мире одиночной полярной станции, специально привезённой из Москвы и собранной в Арктике.

Путешественнику предстоит провести специальные научные исследования и выполнить собственную намеченную программу. Спустя примерно две недели судно Poseidon Expeditions вернётся на полюс, где с помощью специального оборудования найдет станцию Конюхова и возьмёт его на борт.

По словам руководителя Института океанографии Алексея Сокова, Конюхова снабдят автономным ледовым сейсмографом. Российских учёных, среди прочего, интересует детальное строение дна Северного Ледовитого океана, а именно структура тонкой океанской коры под Ледовитым океаном, которую необходимо исследовать для детализации происходящих микроземлетрясений.

В этом им и поможет знаменитый путешественник.

Для фиксирования слабых подземных толчков разрабатывается специальный автономный комплекс, который устанавливается на лёд. Системы таких приборов позволят реконструировать структуру океанического дна. Одно из таких устройств, работающих в автономном режиме во время дрейфа льдин, будет предоставлено Конюхову. Если за две недели произойдут землетрясения, они будут записаны. Также для разработки комплекса важна фиксация любых входящих шумов. Полученные путешественником данные, по сути, будут уникальными.

Конюхов отметил, что с детства стремился к Северному полюсу, несколько раз ходил к нему и на ледоколах, и на собаках, и на лыжах. Но уже появились новые планы, которые хочется реализовать в предстоящем одиночном дрейфе.