Флот и армия в горах

Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией, танков, вертолётов армейской авиации и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия.

В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия и совместного выполнения задач в условиях Крайнего Севера подразделениями бригады морской пехоты Северного флота и приданными подразделениями ВДВ при поддержке авиации и артиллерии высадкой воздушного десанта с вертолётов штурмовым способом. К учению также были привлечены другие формирования силовых структур Красноярского края.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, «на различных этапах удалось достичь высокого уровня взаимодействия участников при совместном выполнении поставленных задач, что и было одной из главных целей межвидового учения».

Всего в учении было задействовано более 70 человек личного состава и более 100 единиц военной техники и вооружения, в том числе армейские вертолёты Ка-52 «Аллигатор» Западного военного округа, Ми-8 – Центрального военного округа, танки Т-80БВМ, и другая штатная техника морской пехоты Северного флота.

По легенде учения в район расположения важного промышленного объекта проникло несколько диверсионных групп. Они были обнаружены расчётом беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Доклад об обнаружении незаконных вооруженных формирований поступил в штаб группировки.

Получив сигнал об угрозе нападения на важный промышленный объект, командованием было принято решение о нанесении авиационного и артиллерийского ударов по крупным скоплениям противника армейской авиацией и разведывательно-огневым комплексом. В ходе учения также отрабатывались эпизоды по эвакуации раненых с поля боя с помощью корабельного поисково-спасательного вертолёта Ка-27, а также по эвакуации повреждённой бронетехники.