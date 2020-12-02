Фонд «69 параллель» реализует президентский грант

Всего было передано 350 кг СИЗ – комбинезоны, шапочки, респираторы, перчатки на общую сумму более одного миллиона рублей. Помощь оказана за счёт президентского гранта, который благотворительный фонд выиграл на конкурсе с проектом «Вместе справимся».

Напомним, что цель проекта - повышение качества жизни людей в условиях пандемии путём оказания социальной, вещевой и продуктовой помощи нуждающимся. В период пандемии это особенно важно. Потому по запросу инфекционной больницы «69 параллель» снабдила врачей и сотрудников, кто работает с пациентами с COVID-19, необходимыми средствами защиты в целях ограничения распространения инфекции.

Также в ближайшее время благотворительный фонд передаст продуктовые наборы, средства гигиены норильчанам, кто болен коронавирусом и находится в тяжёлой жизненной ситуации.

Отметим, что благотворительный фонд «69 параллель» реализует множество других проектов, например «Сундук», который даже в условиях пандемии продолжает осуществлять работу двух пунктов вещевой помощи нуждающимся.