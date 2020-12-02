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Фонд «69 параллель» реализует президентский грант

Фонд «69 параллель» реализует президентский грант

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Фонд «69 параллель» реализует президентский грант

Сегодня, 2 декабря, благотворительный фонд «69 параллель» передал средства индивидуальной защиты врачам и сотрудникам инфекционной больницы.

Фонд «69 параллель» реализует президентский грантФонд «69 параллель» реализует президентский грантФонд «69 параллель» реализует президентский грантФонд «69 параллель» реализует президентский грантФонд «69 параллель» реализует президентский грант

Всего было передано 350 кг СИЗ – комбинезоны, шапочки, респираторы, перчатки на общую сумму более одного миллиона рублей. Помощь оказана за счёт президентского гранта, который благотворительный фонд выиграл на конкурсе с проектом «Вместе справимся».

Напомним, что цель проекта - повышение качества жизни людей в условиях пандемии путём оказания социальной, вещевой и продуктовой помощи нуждающимся. В период пандемии это особенно важно. Потому по запросу инфекционной больницы «69 параллель» снабдила врачей и сотрудников, кто работает с пациентами с COVID-19, необходимыми средствами защиты в целях ограничения распространения инфекции.

Также в ближайшее время благотворительный фонд передаст продуктовые наборы, средства гигиены норильчанам, кто болен коронавирусом и находится в тяжёлой жизненной ситуации.

Отметим, что благотворительный фонд «69 параллель» реализует множество других проектов, например «Сундук», который даже в условиях пандемии продолжает осуществлять работу двух пунктов вещевой помощи нуждающимся.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Ирина Яринская
2 декабря в 17:00 640
Благоворительный фондПомощьПандемия
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