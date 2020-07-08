Фонд социального страхования оплачивает больничные по карантину работающим пенсионерам края

Работающим жителям Красноярского края в возрасте 65 лет и старше, вынужденным находиться на карантине из-за коронавируса, работодатели могут оформить электронные больничные с 15 по 28 июня и с 29 июня по 12 июля. Больничные оплачиваются за счёт средств Фонда социального страхования РФ.

Постановление Правительства России было принято в июне текущего года, согласно ему, в отличие от предыдущих этапов, на новый больничный работающие граждане 65 лет и старше уходят после соответствующего указа главы региона.

"Ранее подобные электронные листки нетрудоспособности Фондом социального страхования РФ уже оплачивались работающим жителям Красноярского края в возрасте 65 лет и старше. За период с 15 июня по 12 июля больничные также оплачивают напрямую работникам, если они не находятся в отпуске и не перешли на удалённую работу. Сотруднику не нужно предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, так как больничные выдают на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Расчёт больничных проводится по общим правилам", – рассказал управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Сергей Москвин.

Напомним, на оплачиваемый больничный могут претендовать только работники, трудоустроенные официально. Чтобы проверить размер пособия по временной нетрудоспособности, можно зайти в личный кабинет получателя услуг фонда на сайте Фонда социального страхования РФ.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в полном размере (100%). Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 961,65 руб. в месяц.

Для оформления больничных в Красноярское региональное отделение Фонда работодатели направляют реестр сведений в электронном виде.