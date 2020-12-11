Фонд Владимира Потанина увеличил грантовую поддержку некоммерческих организаций

Для минимизации рисков, связанных с устойчивостью НКО в период пандемии, фонд увеличивает сумму грантов на 10%, но не более чем на 300 тысяч рублей от суммы содержательных расходов по проекту для юридических лиц, победивших в конкурсах «Общее дело», «Новое измерение», «Школа филантропии» в благотворительной программе «Эффективная филантропия», а также в конкурсе 2020 года «Музей 4.0» в благотворительной программе «Музей без границ».

Решение было принято с учётом обратной связи от организаций. Анализ показал, что негативные последствия пандемии в большей степени сказываются на организациях в целом (38%), чем на поддержанных проектах (12%).

Дополнительные средства гранта могут быть потрачены на любые нужды организации для её стабильной работы. Также фонд предлагает при необходимости воспользоваться возможностью продлить срок действия грантов до 12 месяцев (если срок проекта меньше года) или на срок до 18 месяцев.

Кроме того, фонд продолжит экспертное сопровождение грантополучателей и будет предлагать различные форматы и инструменты для их развития. Уже запущен ряд программ повышения квалификации совместно с ведущими российскими вузами.

Напомним, новые конкурсы по поддержке НКО были объявлены фондом Потанина еще в марте, чтобы минимизировать риски организаций, защищающих интересы пожилых людей, людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, детей–сирот, многодетных семей. На эти цели фонд направил миллиард рублей.