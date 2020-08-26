МАУ ИЦ «Норильские новости»

Фоны и слои

Фоны и слои

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Фоны и слои

Закончена первая фаза отбора проб донных отложений в озерах Таймыра. Об этом сообщила пресс-служба экспедиции геохронологов.

Фоны и слои

Ученые отбирали пробы с мобильной буровой платформы на озере Мелкое. На разных участках отобрали 4 керна глубиной до 1 м, а также один - глубиной 3,2 м. Таким образом изучается природный геохимический фон территории и отслеживаются его изменения в процессе хозяйственной деятельности.

Полученные пробы будут использоваться в качестве референсных (фоновых) - не затронутых возможными загрязнениями. Это позволит не только оценить текущий уровень загрязнения, но и понять, каким образом он изменялся в течение нескольких десятков лет.

Исследование даст возможность определить природный геохимический фон территории: изучив слои, которые накопились до начала активного промышленного освоения региона.

Вторая фаза предполагает бурение на озере Пясино, там планируется взять еще больше проб на разных участках и глубинах.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
26 августа в 13:25 450
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