Фоны и слои

Ученые отбирали пробы с мобильной буровой платформы на озере Мелкое. На разных участках отобрали 4 керна глубиной до 1 м, а также один - глубиной 3,2 м. Таким образом изучается природный геохимический фон территории и отслеживаются его изменения в процессе хозяйственной деятельности.

Полученные пробы будут использоваться в качестве референсных (фоновых) - не затронутых возможными загрязнениями. Это позволит не только оценить текущий уровень загрязнения, но и понять, каким образом он изменялся в течение нескольких десятков лет.

Исследование даст возможность определить природный геохимический фон территории: изучив слои, которые накопились до начала активного промышленного освоения региона.

Вторая фаза предполагает бурение на озере Пясино, там планируется взять еще больше проб на разных участках и глубинах.