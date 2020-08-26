Фоны и слои
Фоны и слои
Закончена первая фаза отбора проб донных отложений в озерах Таймыра. Об этом сообщила пресс-служба экспедиции геохронологов.
Ученые отбирали пробы с мобильной буровой платформы на озере Мелкое. На разных участках отобрали 4 керна глубиной до 1 м, а также один - глубиной 3,2 м. Таким образом изучается природный геохимический фон территории и отслеживаются его изменения в процессе хозяйственной деятельности.
Полученные пробы будут использоваться в качестве референсных (фоновых) - не затронутых возможными загрязнениями. Это позволит не только оценить текущий уровень загрязнения, но и понять, каким образом он изменялся в течение нескольких десятков лет.
Исследование даст возможность определить природный геохимический фон территории: изучив слои, которые накопились до начала активного промышленного освоения региона.
Вторая фаза предполагает бурение на озере Пясино, там планируется взять еще больше проб на разных участках и глубинах.