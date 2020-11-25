Фотоконкурс «Красноярский край. Новые высоты»

Принять участие в нём приглашают всех желающих, вне зависимости от возраста. Главное, чтобы фотографии были сделаны в последние три года и ранее не участвовали ни в каких конкурсах.

Каждый участник может представить до 5 работ — отдельных снимков или серий, включающих до 10 фотографий. В номинации «Повседневная жизнь» должны быть работы, рассказывающие обо всех аспектах жизни человека, в портретном жанре «Герой нашего времени» принимаются индивидуальные или групповые портреты людей, где главным условием должно быть умение автора раскрыть внутренний мир своих героев, выразить их душевные качества и характер через своеобразие внешности и облика. В номинации «Енисейская Сибирь» участвуют пейзажные фотографии, «Мы сделали это!» — фотографии, сделанные на мобильные устройства с объектом, являющимся, по мнению автора, гордостью для жителей Красноярского края. В «Ценностях Красноярского края» участвует художественная фотография, сделанная с применением цифровых и других спецэффектов.

Работы участников оценят известные в Красноярске и России профессиональные фотографы, журналисты и общественники. Победители получат благодарственные письма и денежные призы.