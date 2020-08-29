Фотоохота на самолёты

Фотоохота началась рано утром. Фотографы затаились и ждали взлёта самолёта и его посадки. Фотографы провели немало часов в засаде, но оно того стоило. На кадрах удалось запечатлеть Ту-204 («АвиастарТу»), Airbus 320neo (S7), Ил-76 (МЧС). И тот, кого долго ждали - Boeing 737-800 NG (NordStar), который похвастался новой ливреей.

Во время ожидания авиаспоттеры наблюдали за работой обслуживающего персонала и оставили их труд в памяти на снимках.

Мероприятие проводится с 2015 года, а в этом году его приурочили к 85-летию компании.