Гарантии энергетиков

По словам специалистов, уникальность новой станции — в использовании самого лучшего на сегодня оборудования и современных технологий аварийной энергетики. Объект работает в автоматическом режиме и в случае аварии на электросетях в течение нескольких минут возобновляет работу котельной города. Принцип действия, в общем–то, не новый, но стоит отметить, что используемое сейчас оборудование многократно повышает защиту в нештатных ситуациях.

Электроснабжение Дудинки осуществляется из Норильска по двум линиям протяженностью 90 км и мощностью 110 КВ. В последние годы очень изменились погодные условия, в связи с чем в Дудинке неоднократно случались чрезвычайные ситуации, связанные с отключением энергоснабжения. Три года назад из–за обесточивания котельной № 7 ПТЭС город в одночасье лишился зимой не только света, но и тепла. Районный центр теоретически мог быть подключен к резервному питанию от портового ледокола «Авраамий Завенягин» или газотурбинной аварийной станции, но эти варианты ранее использовались только в тестовом и тренировочном режимах, поэтому компания «Норникель» приняла решение построить высокотехнологичную резервную станцию в рамках инвестиционной программы по повышению надёжности энергетических активов.

– Мы обеспечили подачу тепла в жилую часть города и на объекты Дудинского морского порта Заполярного транспортного филиала. В случае прекращения электроснабжения мы при любых погодных условиях гарантируем надёжность и качество теплоснабжения, — заверил генеральный директор НТЭК Сергей Липин.

На площадке бывшего Дудинского лесозавода был построен новый резервный источник теплоснабжения общей мощностью 3 МВт. На сооружение энергоцентра ушло три года и порядка 400 млн рублей средств «Норникеля». Генеральным подрядчиком является ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг». Компания «ГринТех Энерджи», официальный представитель компании Jenbacher в России, выполняла шеф–монтажные и наладочные работы, которые были завершены в августе 2020 года.

В качестве источника электроэнергии на новом объекте НТЭК выбраны газопоршневые установки Jenbacher. Это надёжные и экономичные по эксплуатационным характеристикам энергогенерирующие агрегаты, отвечающие требованиям оперативного включения и выхода на номинальные параметры.

В здании энергоцентра расположено две машины контейнерного типа мощностью по 1,5 МВт (50 Гц) каждая. Газопоршневые установки обладают высоким коэффициентом полезного действия, оборудованы системой дожига картерных газов, высокотехнологичной автоматизацией, интерфейсной частью для управления и мониторинга агрегатами, и автоматически синхронизируются между собой, равномерно распределяя нагрузку. Газопоршневые электростанции Jenbacher отличаются надёжной конструкцией, позволяющей устойчиво работать даже на тяжёлых видах газообразного топлива, таких как биогаз, газ мусорных свалок и сточных вод, пропан, бутан, пиролизный газ и других. Благодаря запатентованной системе сжигания бедной смеси газовые двигатели GE Jenbacher могут легко справиться с колебаниями уровня газа и предотвратить снижение мощности.

В здании энергоцентра постоянно поддерживается положительная температура, подогреваются рабочие жидкости установок, что позволяет в короткие сроки произвести запуск машин. На случай обесточивания собственных линий в энергоцентре предусмотрена отдельная дизель–генераторная установка, способная в течение 20 секунд вернуть необходимое для запуска напряжение.

Резервная станция была запущена в пятницу под контролем диспетчера ПТЭС Дудинки после имитации отключения электроэнергии в городе.

Автоматизированный центр управления энергоцентра сработал штатно. Были задействованы подогреватели газа, распределительный щит питания всех потребителей, автоматика газоснабжения, система контроля загазованности в машинном зале. Запуск и выход на режимные показатели произошёл автоматически. Также в системе действуют общеобменная вентиляция и постоянный подогрев машин, чтобы они в случае аварийной ситуации запускались без задержек.

– Проект в Дудинке для нас не самый большой, но очень интересный, — подчеркнул председатель совета директоров ООО ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» Андрей Коледов. — В первую очередь потому, что в нём применены самые передовые технологии мирового уровня по оборудованию, автоматике и управлению производством. Поэтому мы с удовольствием выполняли эту работу.