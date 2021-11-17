Газовому месторождению на Таймыре присвоили имя министра МЧС Евгения Зиничева, погибшего в сентябре этого года

«По действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных. Оно является самым крупным по объёму запасов в регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности», — говорится в сообщении.

Напомним, 55-летний министр погиб в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. Трагедия случилась, когда он пытался спасти упавшего в воду со скалы известного режиссера Александра Мельника. Указом президента страны Зиничеву присвоено звание Героя России посмертно.