МАУ ИЦ «Норильские новости»

Газовому месторождению на Таймыре присвоили имя министра МЧС Евгения Зиничева, погибшего в сентябре этого года

Газовому месторождению на Таймыре присвоили имя министра МЧС Евгения Зиничева, погибшего в сентябре этого года

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Газовому месторождению на Таймыре присвоили имя министра МЧС Евгения Зиничева, погибшего в сентябре этого года

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России.

Газовому месторождению на Таймыре присвоили имя министра МЧС Евгения Зиничева, погибшего в сентябре этого года

«По действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных. Оно является самым крупным по объёму запасов в регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности», — говорится в сообщении.

Напомним, 55-летний министр погиб в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. Трагедия случилась, когда он пытался спасти упавшего в воду со скалы известного режиссера Александра Мельника. Указом президента страны Зиничеву присвоено звание Героя России посмертно.

17 ноября в 17:10 610
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