Газовый поток

Программа, реализуемая «Норильсктрансгазом», входит в перечень обязательных проектов «Норникеля» и направлена на поддержание производственной деятельности предприятий Заполярного филиала компании и НТЭК.

«Норильсктрансгаз» эксплуатирует газораспределительные сети в Норильском промышленном районе и Дудинке с 2012 года. Общая протяжённость газопроводов — порядка 80 км, а общий срок их эксплуатации составляет более 40 лет. Проект реновации сетей газоснабжения разделён на четыре пусковых комплекса: планируется заменить всю сеть газораспределения производственных подразделений, входящих в структуру «Норникеля», промышленных предприятий Норильска и Дудинки.

В рамках первого пускового комплекса предусмотрена замена первой нитки газопровода, идущего от ГРС–3 до Надеждинского металлургического завода, ТЭЦ–3, пиковой котельной и завода «ТИСМА» Норильского обеспечивающего комплекса, на которых перерыв в подаче газа недопустим. Строительство нового газопровода началось в ноябре 2019 года, и к настоящему моменту выполнение строительно–монтажных работ составляет 95%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал.

При строительстве нового газопровода используются трубы диаметром от 530 до 1020 мм, что позволяет увеличить его пропускную способность до 358 тыс. кубометров/час для возможного снабжения перспективных потребителей компании. Под этой формулировкой газовики подразумевают энергообеспечение перспективных объектов «Серной программы» и третьего плавильного агрегата, возводимых сейчас на «Надежде», а также новых энергоблоков, которые будут построены в рамках реконструкции ТЭЦ–3 предприятия НТЭК.

Также проектом предусмотрено строительство отдельного коридора с изменением трассировки газопровода, что обеспечит его своевременное техническое обслуживание. Это важный момент, относящийся к эксплуатации объекта, поскольку существующая технологическая схема не позволяет отключить газопровод для замены сильно изношенных участков. Кроме того, некоторые его отрезки на территории Надеждинского металлургического завода находятся на высоте 25–30 м, и доступ ремонтной техники к ним ограничен.

Второй пусковой комплекс предполагает создание новой системы газораспределения Медного и Цементного заводов. Уже получено положительное заключение государственной экспертизы, начались строительно–монтажные работы, выполнено более половины буровых работ, устройство свайного основания и около 30% монтажа опор и прокладки нового газопровода. Окончание процесса запланировано на четвёртый квартал нынешнего года.

По третьему пусковому комплексу продолжаются проектные работы по реконструкции второй дублирующей нитки газопровода до НМЗ, ТЭЦ–3, пиковой котельной и завода «ТИСМА», а также газопроводов до ТЭЦ–1 и ТЭЦ–2, строительство которых должно быть выполнено в 2024 году.

Четвёртый пусковой комплекс — это сети газораспределения Дудинки. В начале этого года было утверждено финансирование разработки проектно–сметной документации, к сегодняшнему дню проведены конкурсные процедуры по выбору проектировщика. Целевые сроки выполнения проектных работ — четвёртый квартал 2022 года, а проекта в целом — конец 2024–го.

– Итогом выполнения всех основных работ по реновации сетей газораспределения станет абсолютно новая система, — говорит руководитель проектов «Норильсктрансгаза» Александр Селихов. — Она позволит повысить надёжность и безопасность подачи газа производственным переделам компании, промышленным предприятиям Норильска и Дудинки.