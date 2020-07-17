Где опыт, там и навык. Летние будни Норильскавтодора

Дорога к юбилею



– В будущем году «Норильскавтодор» отметит 20–летний юбилей. Можно ли сказать, что за это время удалось добиться действительно масштабных результатов?



– Думаю, об этом могут сказать сами норильчане. Принимая во внимание особенности географического положения и природно–климатические условия нашей территории, нам всегда удавалось на достойном уровне обеспечивать сохранность автомобильных дорог и безопасность дорожного движения для всех его участников.

Все помнят, что строительство автодорог в городе велось в основном в 1960–1980–е годы, после чего их создание, реконструкция и капремонт на длительное время прекратились. Только в 2018 году ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс Северной объездной дороги протяжённостью около 2 км, построенный в 2017 году. Задача этого участка — снизить транспортную нагрузку на улично–дорожную сеть. Работы были затратными, на них ушло 335,9 млн рублей.

Но, к счастью, благодаря организации дорожного фонда возможность такого строительства у нас есть. Напомню, с 2014 года решением городского Совета депутатов создан и функционирует муниципальный дорожный фонд, одним из источников наполнения которого является плата в счёт возмещения вреда от транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы. Его создание позволило существенно увеличить объём поступления средств, необходимых для обеспечения сохранности, модернизации и развития сети норильских автодорог.

Безусловно, основным источником финансирования дорожной отрасли Норильска остаются субсидии из краевого бюджета, но до появления местного дорожного фонда нам удавалось заниматься лишь поддержанием дорог в рабочем состоянии.

Зато начиная с 2015 года, значительно увеличивается площадь ежегодно ремонтируемого асфальтобетонного покрытия автодорог, превысив отметку в 150 тыс. кв. м в год, что почти вдвое больше ежегодной площади ремонта прошлых периодов. Помимо этого, в период с 2017 по 2019 год была отремонтирована трасса Норильск — Талнах. Стоимость работ превысила 800 млн рублей.

Комплексный подход к работе позволил значительно улучшить качество норильских дорог. На начало нынешнего года доля транспортных линий, отвечающих нормативным требованиям, — 73,3% от всей протяжённости городских дорог, которая равна 158,4 км. Для сравнения: в 2014 году этот показатель составлял лишь 41,2%.

Ежегодно заключаются около 50 муниципальных контрактов на производство дорожных работ разного рода. Это одно из наших приоритетных направлений, поскольку данный процесс оказывает непосредственное влияние на комфорт и безопасность всех участников дорожного движения. И потому «Норильскавтодор» значительно усилил планирование деятельности, причём не только на ближайшие несколько лет, но и на куда более долгий срок, вплоть до 2030 года. Разумеется, мы не только строим масштабные планы, но и выполняем их.

Наводим мосты и уют

– «Норильскавтодор» занимается не только непосредственно дорогами, но и остановками, мостами и так далее?



– Да, таких примеров много. Например, в 2018 году руководство города приняло решение об установке на автобусных остановках тёплых павильонов. Это дорогостоящий проект, и для нашего города — новинка. Поэтому в 2019 году установили «на пробу» лишь три павильона общей стоимостью 6,2 млн рублей, по одному в каждом районе Норильска. Мы будем отслеживать ход их эксплуатации до конца нынешнего года, и на основании полученных данных будет приниматься решение о дальнейшем использования аналогичных павильонов на других автобусных остановках.

Кстати, принимая во внимание пожелания горожан, в этом году дополнительно заключён контракт на установку тёплого павильона у здания торгового центра «Талнах» стоимостью 4 млн рублей. Он будет немного отличаться от тех, что поставили в прошлом году, к примеру, превышать их по длине. Завершение комплекса работ намечено на 30 сентября.

Параллельно продолжается работа на городских мостах. С 2015 года нами выполнены: реконструкция моста через напорные водоводы на Юго–Западной объездной дороге; через трубопроводы той же дороги; реконструкция моста через вторую протоку реки Норильской автодороги к гидропорту Валёк. А в конце 2019 года заключён муниципальный контракт на реконструкцию моста через напорные водоводы на ул. Октябрьской Юго–Западной объездной автодороги, окончание работ по которому запланировано на 2021 год. Также до 2023 года планируется провести реконструкцию автодорожного моста через концентратопровод на ул. Дудинской и автодорожного моста на Юго–Западной объездной автодороге.

Помимо прочего, «Норильскавтодор» принимает активное участие в ремонте дворовых территорий и проездов к ним. Многие, наконец, порадовались отсутствию ям в своих дворах. К сожалению, пока нет возможности устранить все выявляемые дефекты, но мы не прекращаем работу, понимая, как важно горожанам видеть свою территорию удобной для проживания.

Ещё одно важное направление, в котором задействовано наше предприятие, — освещение автодорог. В 2016–2017 годах реализованы очень важные для города проекты по устройству недостающего освещения на участках трасс Норильск — Талнах и Норильск — Алыкель. Уверен, что все норильчане смогли оценить это нововведение не только с точки зрения безопасности движения, но и комфорта, особенно в условиях полярной ночи. Сегодня общая протяжённость линий наружного освещения — 132 км.

Кроме того, удалось убедить краевые власти в необходимости устройства освещения на участке региональной автомобильной дороги от поворота на Дудинку до аэропорта. Подготовлен проект на выполнение работ, и при наличии средств в бюджете края освещение может быть смонтировано в 2021 году.

Ряд наших функций потребовал создания новых отделов. Например, для оформления и выдачи специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта, а также контроля за их проездом по дорогам Норильска с 1 апреля 2014 года в структуре «Норильск-автодора» работает отдел подготовки специальных разрешений и весового контроля. Дополнительно на 5–м километре трассы Норильск — Алыкель действует стационарный пункт весогабаритного контроля, построенный за счёт средств дорожного фонда и оборудованный площадкой для размещения весового оборудования, наружным освещением, помещением для работы персонала, средствами вычислительной техники и так далее.

Вопрос качества

– Что вы можете сказать о качестве проводимых дорожных работ? Как оно отслеживается?

– В «Норильскавтодоре» оборудована и с полной загрузкой функционирует лаборатория, ведущая комплексное обследование применяемых в ремонте дорожно–строительных материалов, в том числе с контрольными вырубками укладываемого асфальтобетонного покрытия. Часть таких вырубок регулярно направляется в испытательный центр управления автомобильных дорог по Красноярскому краю. По результатам обследования составляются протоколы испытаний и согласуются рецепты составов асфальтобетонных смесей.

Конечно, не все понимают высокий уровень требований со стороны «Норильскавтодора» к качеству выполняемых работ. Иногда нам приходится сталкиваться с подрядчиками, желающими схитрить, использовать некачественные материалы или просто не выполнить ряд взятых на себя обязательств. Но опыт и навыки наших специалистов позволяют пресекать данные случаи. У нас есть практика взаимодействия с такими подрядчиками, в том числе исправления за их счёт некачественных работ, расторжения контрактов с применением соответствующих мер ответственности, судебных разбирательств.

Но хочу особо подчеркнуть: объём работ с участием проблемных подрядчиков в сравнении с объёмом по основным мероприятиям дорожной отрасли незначителен. Уже долгое время в Норильске работают ответственные исполнители, зарекомендовавшие себя исключительно с положительной стороны, в их числе «Норильский никель», «ИЛАН–Норильск», «СПБ–Мост», ИП Гуреев и другие. Наше сотрудничество с ними плодотворное, удачное, и, надеюсь, норильчане это видят, ежедневно передвигаясь по дорогам.

Мне приятно знать, что Норильск — один из положительных примеров эффективной работы в области дорожного хозяйства, что не раз отмечалось не только жителями, но и гостями нашего города. Это даже при том, что возможность участия в хорошо финансируемых мероприятиях дорожной отрасли на материке существенно снижает для подрядчиков привлекательность работ на Крайнем Севере.

Например, руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю высоко оценил уровень реализованных в Норильске дорожных проектов и порядок требований, которые «Норильскавтодор» предъявляет к качеству. Члены иностранных делегаций из Японии, Канады, Китая, Финляндии, Южной Кореи и Монголии, посетившие в 2019 году Заполярье в рамках рабочей встречи Ассоциации мэров зимних городов мира, также были приятно удивлены нашему умению вести дорожное хозяйство в экстремальных погодных условиях. Особенное впечатление на делегатов произвела эффективная очистка дорог зимой и объёмы вывозимого снега.

Нам по сердцу такие отзывы, но всё же подобные оценки не являются чем–то исключительным: для достижения положительных результатов прилагаются максимальные усилия. Взять ту же снегоочистку. Во всём Красноярском крае лишь два шнекороторных снегопогрузчика швейцарского производства производительностью 1 500 и 3 000 кубометров снега в час. Они считаются одними из лучших для применения в условиях высокой снегозаносимости. И оба приобретены подрядной организацией для Норильска. Это очень дорогая техника, и многие обходятся без неё, но, учитывая высокую степень её надежности и то, что от непрерывной очистки зависит возможность свободного и безопасного передвижения по дорогам, никогда не стоит полагаться на удачу. И таких примеров я могу привести много. А всё потому, что норильчане не привыкли к полумерам и всегда стараются хорошо делать свою работу. Именно по такому принципу строит свою деятельность «Норильскавтодор».

– С какими трудностями сталкивается предприятие?

– Разумеется, реализация крупных дорожных мероприятий не обходится без трудностей, особенно учитывая удалённость Норильска от материка. Но встречаются и иные сложности. Например, на участие в электронном аукционе, объявленном в 2017 году на реконструкцию моста через реку Наледную на автодороге Норильск — Талнах, не было подано ни одной заявки. Сегодня проезд по этому участку ведётся по временной объездной дороге, но план завершения реконструкции не отброшен в сторону, наши специалисты актуализируют проектную документацию и ищут потенциальных подрядчиков для окончания проекта. Рассчитываем, что уже в ближайшем будущем по результатам повторного аукциона будет заключён муниципальный контракт.

Что там, впереди?

– Поделитесь планами «Норильскавтодора». Какие важные ремонты предстоит провести?

– С декабря 2018 года в России действует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках в Красноярском крае утверждён ряд региональных проектов, которые призваны улучшить качество автомобильных дорог и снизить смертность в результате дорожно–транспортных происшествий. Однако Норильск не подходит по критериям, необходимым для участия в региональных проектах «Дорожная сеть Красноярского края» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В связи с этим совместно с Таймырским Долгано–Ненецким муниципальным районом в адрес руководства Красноярского края, а также министра транспорта Российской Федерации направлено обращение с просьбой предусмотреть возможность включения нашего города в список участников. Это — очень важный момент. Дополнительную ответственность перед жителями нашего города накладывает моё членство в составе политического совета партии «Единая Россия», а также то, что я являюсь куратором партийного проекта «Безопасные дороги»

Что до текущих планов, то они серьёзные, часть работ уже ведётся. Например, заасфальтировали отрезок на пересечении ул. Орджоникидзе — пр. Котульского и участок дороги Норильск — Алыкель. Будем ремонтировать участки проезжей части на ул. Талнахской, перекрёсток дороги к Оганеру с ул. Озёрной с отрезком от продуктового магазина до горбольницы. На основании разработанной в начале года проектной документации в ближайшее время разместим извещение о проведении электронного аукциона на организацию парковки напротив Норильской межрайонной больницы № 1. Завершить работы планируем до 30 сентября.

Также среди намеченного — ремонт более 4 тысяч м2 тротуаров и более 4 тысяч погонных метров тротуарного бортового камня, продолжение практики ремонтов дворовых территорий, проездов к ним. Уже завершены работы на ул. Нансена, 82 (315,6 м2), ул. Дзержинского, 7 (268 м2), ул. Ленинградской, 3б, 3а (3 190 м2) и пр. Молодёжном, 17–19а (5 316,4 м2). Так что путь проложен, будем работать дальше.