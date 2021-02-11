Географ в четырёх лицах

Профстандарт - это документ, описывающий совокупность трудовых функций, знаний, умений и действий, необходимых работнику для осуществления определённого вида профессиональной деятельности.

Долгое время в области географии держалась неоднозначная ситуация: из вузов выпускали специалистов-географов, а профессии географ не существовало. И это при том, что специалисты с этими навыками требуются повсеместно.

- Введение профстандарта «Географ» - очень важное событие для всех специалистов, работающих в области географических исследований, - говорит первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров. - Впервые за всю историю России создана траектория развития профессионалов-географов, разработанная РГО. Теперь география как область образования, наука и деятельность находится в правовом поле.

Русское географическое общество предложило ввести четыре новые профессии, связанные с географией. Это инженер-географ, специалист-географ, географ-изыскатель с Функциями выполнения изыскательских работ по получению информации физико-, экономико- и эколого-географической направленности. Это будут специалисты очень высокой квалификации для нефтегазового сектора, строительства и энергетики. Люди этой специальности должны уметь работать в полевых условиях и анализировать большие объёмы информации.

Аналитик-географ, географ-специалист в области пространственных данных занимается подготовкой аналитических материалов географической направленности в целях прогнозирования, планирования и управления природными и социально-экономическими территориальными системами. Такой специалист может работать в любой структуре, проверять документы на соответствие законодательству, нормативам, географическим и другим данным. По сути, это человек-суперкомпьютер, в который должно быть загружено огромное количество профильной информации.