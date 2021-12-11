Геометрия Нового года

«Город. Новый год. Геометрия» — так звучит название конкурса, а работы будут приниматься в трёх номинациях: треугольник, круг, квадрат. Тем, кто хоть изредка смотрит сериалы, такой набор геометрических фигур может напомнить один известный южно–корейский сериал. Но, по заверению организаторов конкурса, ставшая культовой символика к конкурсу отношения не имеет, а сама идея появилась раньше, чем эти три фигуры превратились в символ игры на выживание.

– Геометрия предполагает больше творчества, — рассказывает Елена Простакова, методист кинокомплекса «Родина». — Она позволяет увидеть что–то совершенно новое в том, что ты видишь ежедневно. Выбор пал на треугольник, круг и квадрат потому, что из этих фигур можно построить практически любой рисунок. Все совпадения с конкретным популярным сериалом случайны. Когда мы придумывали и обсуждали тему конкурса, я сказала, что хочется не просто задать какое–то широкое направление, а сделать так, чтобы человеку пришлось хорошенько подумать и внимательно присмотреться к окружающей реальности прежде, чем сделать снимок. Решили, что пусть будут геометрические фигуры, начали думать в этом направлении и пришли к выводу, что эта история должна быть связана именно с Новым годом, так как итоги конкурса мы подведём как раз накануне праздника. А что есть Новый год, если рассматривать его с точки геометрических фигур? Ёлочка — это треугольник, круг — ёлочная игрушка, а квадрат — коробка с подарком.

Организаторы отмечают, что конкурс в первую очередь рассчитан на любителей, а определение уровня профессионализма они оставили на совести участников.

– Мы долго думали, по каким критериям определять профессионалов и любителей, — поясняет Елена Простакова. — Пришли к выводу, что профессионалами будем считать тех, кто фотографией зарабатывает на жизнь или имеет собственную фотостудию. Остальных, даже очень талантливых фотографов, отнесём к категории любителей. Хотя, конечно, это тоже весьма субъективный отбор. Так что предоставим участникам возможность самостоятельно выбрать категорию. Если человек считает себя профессионалом высокого уровня, то ему будет просто совестно соревноваться с любителями.

Кроме того, в конкурсе предусмотрена и отдельная категория для детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Молодое поколение фотографов–любителей тоже сможет поделиться своим нестандартным видением. Специально для всех участников, желающих подтянуть навыки съёмки, в рамках конкурса предусмотрена серия мастер–классов, организованных «Фаблабом» в рамках проекта MEDIALAB. Об этом «Заполярной Правде» рассказала Ксения Пирогова, специалист лаборатории «Фаблаб–Норильск».

– Всего пройдут четыре мастер класса, – рассказывает Ксения. — Вести их будут наши специалисты — Юрий Боца и Виолетта Ряполова, они как раз и курируют проект MEDIALAB, в рамках которого на нашей площадке в лофте сконцентрировалось огромное количество норильских фотографов разной квалификации. Кстати, многие из них тоже изъявили желание принять участие в конкурсе и сейчас активно ищут фактуру для конкурсных работ. Это станет отличной практикой. В ходе мастер–классов в рамках «Отражения» мы в первую очередь кратко пробежались по базовым понятиям, связанным с фотографией: композиция кадра, правило третей, ритм и многое другое. Сейчас участники занятий углублённо изучают, что такое геометрия в фотографии, как её правильно подать и подчеркнуть. Кроме того, на мастер–классах мы дадим основные рекомендации и советы по подготовке фоторабот к конкурсам разного уровня. Что тоже немаловажно для любого амбициозного фотографа, который хочет не просто «в стол» фотографировать, а чтобы его работы заметили и оценили должным образом.

Работы на конкурс будут приниматься до 17 декабря, а 21 декабря будут подведёны итоги и названы победители. Увидеть лучшие работы сможет любой желающий — выставка «Отражения» откроется сразу после финала в Осеннем зале кинокомплекса «Родина».