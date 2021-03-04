МАУ ИЦ «Норильские новости»

В предпраздничный день отделения Почты России изменят график работы

В предпраздничный день отделения Почты России изменят график работы

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В предпраздничный день отделения Почты России изменят график работы

В предпраздничный день отделения Почты России изменят график работы

7 марта, в предпраздничный день, все отделения Почты России будут работать на один час меньше. Соответственно 8 марта во всех региональных отделениях будет выходной.

Ознакомиться с графиком работы конкретного отделения можно на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении.

Фото из открытых источников
4 марта в 16:30 510
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