В предпраздничный день отделения Почты России изменят график работы

7 марта, в предпраздничный день, все отделения Почты России будут работать на один час меньше. Соответственно 8 марта во всех региональных отделениях будет выходной.

Ознакомиться с графиком работы конкретного отделения можно на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении.